Конкурс детских рисунков «АиФ-СК» продолжается

«АиФ-СК» совместно с министерством финансов Ставропольского края проводит конкурс детских рисунков, посвящённых ЧМ-2018.

Чтобы принять участие в конкурсе «Рублик и футбол», нужно проявить максимум фантазии, изобразить самое невероятное футбольное сражение, сфотографировать свою работу и прислать нам по электронной почте konkurs@aifsk.ru до 16 апреля. Не забудьте сообщить своё имя и возраст, телефон и родной город. Мы принимаем работы детей 7-14 лет.