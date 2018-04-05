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Конкурс детских рисунков «АиФ-СК» продолжается
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Конкурс детских рисунков «АиФ-СК» продолжается 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
«АиФ-СК» совместно с министерством финансов Ставропольского края проводит конкурс детских рисунков, посвящённых ЧМ-2018.
Чтобы принять участие в конкурсе «Рублик и футбол», нужно проявить максимум фантазии, изобразить самое невероятное футбольное сражение, сфотографировать свою работу и прислать нам по электронной почте konkurs@aifsk.ru до 16 апреля. Не забудьте сообщить своё имя и возраст, телефон и родной город. Мы принимаем работы детей 7-14 лет.
Затем, 18 и 19 апреля, на нашем сайте пройдёт голосование, которое поможет выбрать победителей и наградить их призами от министерства финансов и «АиФ-СК». Авторы трёх лучших работ получат подарочные наборы, в которые войдёт флэш-браслет на 18 Gb, фирменный рюкзак, футболку, зонт и билет на детский спектакль.
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