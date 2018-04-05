Отец Виктора Цоя просит суд расторгнуть договор с фирмой на песни сына

Басманный суд Москвы отложил на 19 апреля рассмотрение иска Роберта Цоя , отца лидера группы «Кино» Виктора Цоя , о расторжении договора с ООО «Музыкальное право», которому были переданы исключительные права на песни артиста.

Как передает корреспондент Business FM, слушание перенесли в связи с тем, что Мосгорсуд не рассмотрел жалобу ответчика на решение суда, принятое в ходе досудебной подготовки по иску. Тогда юристы ООО «Музыкальное право» ходатайствовали об оставлении иска без рассмотрения, ссылаясь на то, то Роберт Цой нарушил досудебный порядок урегулирования спора. Суд с этой просьбой не согласился и просьбу отклонил.

«В связи с тем, что жалоба еще не рассмотрена Мосгорсудом, слушание дела отложить на 19 апреля в 15:00», — сказала судья Басманного суда Наталья Калинина . Представители сторон не захотели комментировать разбирательство.

После смерти лидера группы «Кино» в автокатастрофе в 1990 году исключительные права на его творческое наследие достались сыну Александру Цою (3/4 доли) и отцу музыканта Роберту Максимовичу (ему принадлежит 1/4 доли). Однако в 2011 году наследники заключили договор с ООО «Музыкальное право». От их имени эта компания занималась заключением договоров на использование фонограмм музыканта и отчисляла им определенные суммы.

Однако сотрудничество с фирмой не заладилось. Как писала газета «Комсомольская правда» , компания стала нарушать заключенный договор и злоупотреблять правами при использовании музыкального каталога. Так, фирма называла себя единственным правообладателем всего творчества Виктора Цоя, не предоставляла сведения о полученном доходе и инициировала тяжбы с пользователями. Кроме того, она запрещала использовать композиции Виктора Цоя даже его сыну.

7 июня Басманный суд Москвы признал договор Александра Цоя с компанией «Музыкальное право» недействительным и расторг его. С аналогичным иском теперь в суд обратился отец музыканта Роберт.

До этого ООО «Музыкальное право» удалось отсудить у Первого канала 300 тысяч рублей компенсации за использование в заставке игр «Что? Где? Когда?» песни Цоя «Весна». Также компания отсудила у телеканала аналогичную сумму за использование песни «Кукушка».