В усадьбе Нарышкиных откроют Дворец молодежи

В Филевском парке появится Дворец молодежи. Центром творчества и досуга должна стать старинная усадьба Нарышкиных. По парку, разбитому в петергофском стиле, гуляли великие литераторы, художники, композиторы. Но за последние десятилетия усадьба пришла в запустение, а реставрация затянулась. Почему?

Башенка из наспех сколоченных досок венчает чудом уцелевший ансамбль усадьбы Нарышкиных. Один из лучших образцов классицизма: звездчатая планировка, регулярные парки, расположение по образу и подобию Петергофа. Аллеи как ковровая дорожка выводят на живописный берег Москвы-реки.

"По оси главного дома идет аллея, не очень длинная, которая уводит к усадебной церкви — как тогда говорили, в равеннском стиле, это такой стиль архитектуры с намеком на Византию", — объясняет искусствовед Александр Фролов

Усадьба Нарышкиных горела три раза, но выстояла. Здание долгие годы находилось в запустении. Сегодня главный особняк укрепляют и утепляют изнутри, но новый собственник не может приступить к внешней реставрации. В 2012 году работы начали и никак не завершат.

"Мы добиваемся оформления земли в аренду. Без аренды земли под эти строения нельзя проводить наружные работы", — говорит гендиректор компании-собственника Грант Кайцаков.

Усадьбу будут восстанавливать строго по старинным эскизам. В 90-е, когда судьба этого памятника была под угрозой, ценнейшие скульптуры и картины спасали, как могли. Профессор Александр Бурганов укрыл Юнону и Юпитера в своей мастерской на заднем дворе.

"Головы отбиты, одна вещь вообще валялась на земле, — вспоминает он. — Что делать? Организовал транспортировку, и мы их — в общем, волокли вначале по этому замерзшему льду".

Сегодня Юнона и Юпитер ждут своего триумфального возвращения в родные пенаты. Усадьба и парк вокруг служили настоящим источником вдохновения для Лермонтова, Толстого, Врубеля, Саврасова и Чайковского. Многие из них полюбили здешние места с самого детства. И вот, спустя десятилетия запустения, усадьба вновь принимает в свои стены юные таланты: здесь появится Дворец молодежи.