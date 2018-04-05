Слияние и поглощение: в Карелии объединяют республиканские библиотеки

«Сокращается только бухгалтерия»

Как рассказал министр культуры РК Алексей Лесонен , причины слияние три. Во-первых, экономическая целесообразность. Во-вторых, повышение качества обслуживания клиентов. И в-третьих — несоответствие нынешнего здания детской библиотеки требованиям пожарной безопасности. Детское учреждение занимает три этажа жилого дома послевоенной постройки, а это, по мнению чиновника, чревато последствиями.

«Помещения не соответствуют требованиям СанПиНа. Есть предписания надзорных органов по пожарной безопасности, — пояснил Лесонен. — Площади Национальной библиотеки позволят на новом технологическом уровне проводить мероприятия, которые привлекают читателей, формируют интерес, популяризируют чтение. Просветительская деятельность Национальной библиотеки, которая, в принципе, уже налажена, будет подкреплена еще и детским направлением».

По словам министра, Детская республиканская библиотека им. Морозова станет отдельным структурным подразделением, которое будет функционировать на базе Национальной библиотеки. Оставить за ней статус самостоятельной организации не представляется возможным.

«В рамках одного имущества должен быть один хозяин. Сейчас у нас будет четырехмесячный организационный период — будет формироваться новая объединенная структура. Все ставки из детской библиотеки перейдут в Национальную: библиотекарям будет предложено перейти в новую структуру. Сокращается только бухгалтерия, — добавил Лесонен. — Мы не только не потеряем детскую библиотеку, но и повысим качество обслуживания детского населения. Национальная библиотека уже обслуживает детей — по закону все библиотеки должны обслуживать население «0+». Поэтому здесь вопрос уже разумной организации и повышения эффективности деятельности».

Как отметил министр, положительный опыт организационного слияния в истории Национальной библиотеки уже был. Четыре года назад на ее базу перешла юношеская библиотека, а в прошлом году — Республиканская библиотека для слепых. По оценке чиновника, в итоге все закончилось хорошо.

«Если закрыть библиотеки — завтра придется открывать тюрьмы»

Между тем, как сообщила «ФедералПресс» директор Детской республиканской библиотеки им. В. Ф. Морозова Валерия Сакина, после слияния библиотеки для слепых с Национальной библиотекой сокращением бухгалтерии дело не ограничилось. Двум третям сотрудников пришлось искать себе новую работу.

«Детский библиотекарь, как и воспитатель, педагог — это даже не профессия, а образ жизни. Вопросы реорганизации — всегда сложные и очень болезненные. Я прекрасно понимаю, что все так гладко не пройдет — наверное, нам предстоит борьба за свои фонды, за свои помещения, за своих сотрудников», — отметила руководитель учреждения. Однако, по ее словам, самое главное — сохранить библиотеку как особый «институт детства».

«За последние четырнадцать лет в Карелии закрылись 43 детские библиотеки, закрылись многие подростковые клубы — те организации, которые были институтами детства. И сейчас мы с такими трудностями пытаемся все это возродить. В этом году правительством РФ было объявлено «десятилетие детства», принят огромный план мероприятий, которые будут проходить в стране — однако это постановление правительства республики как-то разбило наши надежды, мы озадачены и шокированы», — сказала Сакина.

«В следующем году нашему учреждению исполнится 60 лет. Я не хочу, чтобы библиотечное развитие детей размылось среди других функций большой библиотеки. Нам нужно сейчас подумать о том, чтобы все это не было уничтожено, чтобы дети не лишились территории детства, которой всегда была и остается детская библиотека. Если сегодня закрыть детские библиотеки, завтра придется открывать новые тюрьмы», — добавила она. По словам Сакиной, сотрудники библиотеки ратуют за то, чтобы детская библиотека осталась самостоятельной специализированной организацией, пусть и на базе Национальной библиотеки. В настоящий момент они вместе с читателями собирают подписи под обращением к президенту России с просьбой сохранить особый статус детского учреждения.

«Нечестно поступили с коллективами»

По мнению карельского уполномоченного по правам ребенка Геннадия Сараева, вопрос слияния двух организаций — сложный и неоднозначный. С одной стороны, объединение ресурсов может дать положительный эффект.

«Конечно, было бы лучше, если бы у нас была отдельная детская библиотека — со своим безопасным зданием и хорошей детской инфраструктурой. Однако такого здания у нас нет и, к сожалению, не предвидится, — сообщил Геннадий Сараев «ФедералПресс». — У Национальной библиотеки — шикарное новое здание, с отдельным входом для детей и хорошей инфраструктурой. Поэтому, с точки зрения управленческой, при объединении ресурсов можно получить гораздо больше положительных моментов, нежели отрицательных. Главное сделать все грамотно».

«В этом случае библиотека может стать не просто детской или взрослой, а семейной. У нас есть Национальный музей , где весьма успешно реализуются программы для взрослых и для детей — то есть музей уже стал семейным культурным центром. На мой взгляд, слияние ресурсов даст новые возможности и значительно расширит спектр услуг и мероприятий», — добавил он.

С другой стороны, Сараев признает, что риски есть. «Каждый раз, когда мы занимаемся какими-то слияниями, у нас почему-то больше минусов получается по итогу, чем плюсов, но это уже зависит от руководителей. Когда у нас произошло слияние педагогического вуза с государственным университетом, мы утратили те наработки педагогического образования, которые были раньше. Люди, которые стали руководить педобразованием, на мой взгляд, не очень хорошо его понимали. И здесь есть большой риск, связанный с человеческим фактором в управлении», — поделился своими опасениями омбудсмен.

«То, как это было сделано сейчас, на данном этапе, сделано некорректно. Нельзя людей ставить в такие жесткие условия и не включать их в подготовку решения. Когда коллектив ставят перед фактом — это, на мой взгляд, не правильно. И понятно, что первой реакцией будет сопротивление. Это нормальная реакция. Мне кажется, в данном случае поступили нечестно с коллективами — и детской библиотеки, и взрослой», — отметил он.

Чтобы минимизировать риски, Геннадий Сараев предлагает учредить наблюдательный совет, состоящий из специалистов, чтобы профессионально проконтролировать и вовремя скорректировать создание детского кластера на базе Национальной библиотеки.