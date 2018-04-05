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В Калининграде наградят победителей конкурса «Живи и помни» и фестиваля «Люблю тебя, Россия»
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В Калининграде наградят победителей конкурса «Живи и помни» и фестиваля «Люблю тебя, Россия» 

Мой Калининград 2 часа назад
Фото: Мой Калининград
В Калининграде готовится торжественная церемония награждения участников городского конкурса «Живи и помни».
Цель конкурса: привлечение внимания подрастающего поколения к героическому подвигу героев Великой Отечественной войны, локальных войн новейшей истории, героическому подвигу современников; формирование понимания воинского и гражданского долга перед своим Отечеством, гордости за свою страну, уважительного уважения к славному военно-историческому прошлому России; активное вовлечение детей и подростков в Российское Движение школьников; формирование мотивации школьников по участию в кадетском движении, Всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом Общественном движении «ЮНАРМИЯ»; вовлечение детей и молодежи в волонтерскую, поисковую, краеведческую деятельность.
6 апреля 2018 в 15:00 на базе Дворца творчества детей и молодежи «Янтарь» будут названы победители за творческие работы по 8 номинациям:
Есть такая профессия Родину защищать;
Герои-выпускники общеобразовательных учреждений;
Моя улица носит имя героя;
Храни мир — экологическое направление;
Сильнее. Выше. Быстрее;
Армейский чемоданчик;
Видеоролик патриотической направленности.
В торжественной обстановке будут отмечены победители городского фестиваля «Люблю тебя, Россия». Церемония пройдет с участием сопредседателя регионального штаба ОНФ Олега Авдыша и председателя городского Совета ветеранов Михаила Свиридова.
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