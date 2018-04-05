Арбенина Диана Сергеевна

Дата рождения: 8 июля 1974 года

Место рождения: Белорусия, Минская область, Воложин,

Знак зодиака: Рак Диана Арбенина родилась в семье профессиональных журналистов. Мама работала на ТВ, папа — в печатных СМИ. Когда девочке было шесть, семья вынуждено переехала на Чукотку, где родители развелись. За свое детство Диана успела поменять место жительства несколько раз. Среди таких мест были Колыма и Магадан, в последнем она получила аттестат зрелости, и поступила в местный Пединститут, решив, что в дальнейшем станет преподавать детям иностранные языки. В 1993 году она переехала в Петербург чтобы получить еще и филологическое образование, но отучилась только четыре года. В этот период происходит знакомство со Светланой Сургановой. Образовывается музыкальный дуэт под названием «Ночные снайперы». Девушки начали принимать участие в концертах и утвердились в среде рок-музыкантов. Группа выпустила три альбома, их песни стали попадать в ротацию на радио, а на концерты неизменно приходили толпы поклонников. Но двум ярким и темпераментным женщинам трудно было делить сценическую славу и лидерство в группе. В 2002 году Светлана Сурганова приняла решение покинуть «Снайперов» и заняться сольной карьерой. С того момента коллективом стала руководить только Арбенина. Она продолжает концертировать и выпускать песни, как в составе группы, так и сотрудничая с другими музыкантами, такими как японец Кадзуми Миядзава и Би-2.

Помимо музыкального исполнительства Арбенина известна как поэтесса, выпустившая несколько книг собственных стихов. Также в ее карьере был период работы на телевидении. Диана попробовала свои силы в качестве наставника на вокальных шоу «Две звезды» и в украинской версии шоу «Голос», где дважды привела своих подопечных к победе.

Личная жизнь Дианы Арбениной

В связи с содержанием многих песен и своеобразным имиджем певице на протяжении многих лет приписывали нетрадиционную сексуальную ориентацию. Диана никак не комментировала и официально не опровергала эту точку зрения. В 1993 году девушка официально стала женой поэта и вокалиста группы «Зимовье Зверей» Константина Арбенина , с которым впоследствии развелась. Достоверной информации об этом браке не много, но самой популярной версией является то, что он был фиктивным. Предположительно он был нужен для того, чтобы Диана Арбенина сменила фамилию и получила прописку в Санкт-Петербурге.

В 2010 году певица ездила в США, чтобы родить двойню — Марту и Артема. Отцом детей является российский предприниматель, долгое время работавший в Америке и решившийся ради Дианы вернуться на родину. «Мне бы хотелось, чтобы все эти отношения были надолго, тем более что появились дети, которые дают очевидную константу в жизни. И если нужно будет сделать какие-то серьезные шаги, резко повернуть, я это сделаю. Но если говорить о сегодняшней ситуации — мне сейчас настолько хорошо, что хотелось бы, чтобы все оставалось так, как есть», — рассказала Диана в одном из интервью.

Интересные факты

По легенде название группе подарил Арбениной и Сургановой таксист, сравнивший футляры от инструментов с чехлами для винтовок

Будучи не только музыкантом, но и поэтессой, в 2004 году Диана Арбенина была отмечена молодежной премией «Триумф» за сборник стихов «Катастрофически»

Свои стихотворные произведения артистка называет «антипеснями».

Дискография (студийные альбомы)

1998 — Капля дегтя в бочке меда

1999 — Детский лепет

1999 — Канарский

2001 — Рубеж

2002 — Цунами

2004 — SMS 2006 — Koshika

2007 — Бонни и Клайд

2009 — Армия

2012 — 4 2014 — Мальчик на шаре

2016 — Выживут только влюбленные