Новый пункт выдачи продукции молочной кухни открылся в Вологде

Дополнительное окно начало работать накануне в самом центре города — в аптеке № 1 по адресу: ул. Ленина, 1. Оно открыто по просьбам жителей областной столицы. Теперь в Вологде работает в общей сложности 5 пунктов, где можно бесплатно получить для малышей вкусную и полезную продукцию молочной кухни: творожки, кефиры и йогурты.

«Еще в марте дополнительные окна были открыты по адресам: Тепличный мкр., 1, ул. Конева, 17 и ул. Пугачева, 30. Но от родителей стали поступать просьбы открыть пункт и в центре города. Мы проанализировали ситуацию и обратились с таким предложением к городским властям. Благодаря городской администрации была достигнута договоренность с ООО «Вологдафарм», на базе которого, на улице Ленина, и начало работать дополнительное окно», — рассказала директор молочной кухни Вологды Яна Фадеенко.

Сейчас руководство молочной кухни по отработанной схеме оповещает вологжан, которые уже получают бесплатно их продукцию, об открытии новой точки выдачи. Ряд семей уже пользуется такой возможностью.

«Очень нравится вся продукция молочной кухни. Раньше ездили за ней на улицу Пугачева — это был ближайший пункт выдачи. Теперь все в центре города, очень удобно. Можем во время прогулки забирать йогурты и кефирчики, так как окно выдачи в шаговой доступности, и ездить на автобусе не нужно», — рассказала мама 4-х детей Ольга Попова

Напомним, расширять возможности для получения продукции молочной кухни городские власти начали в марте. Тогда возрастной порог детей, которые имеют право на бесплатные творожки и йогурты, был увеличен с двух до 2,5 лет. Это не посещающие детские сады малыши из многодетных малообеспеченных семей, а также семей с детьми-инвалидами. Также для удобства вологжан были открыты дополнительные пункты выдачи продукции. Везде йогурты и творожки хранятся в холодильнике и выдаются в отдельном окне.

«Благодаря всем этим шагам уже сейчас число получателей продукции молочной кухни выросло на 40%. Что важно, это проект, который мы реализуем без дополнительных бюджетных средств. Молочной кухней был разработан натуральный продукт «Лакт-элит», который активно реализуется в торговых сетях, востребован в детских садах и школах. За счет увеличения объемов продаж нам удалось снизить себестоимость остальной продукции молочной кухни и тем самым увеличить число малышей, которые получают ее бесплатно. Ну а новый пункт в центре города сделает этот процесс еще более удобным», — пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов

Специальный талон на бесплатное получение продукции молочной кухни можно взять в Управлении образования на Козленской, 6. Его необходимо предъявить в любое окно выдачи.

Напомним, это лишь одна из мер поддержки семей, которая реализуется в Вологде. В конец прошлого года была возобновлена выплата из городского бюджета в 500 тысяч рублей для семей, где родилась тройня. Также городские власти вступили на условиях софинансирования в федеральную программу «Жилище», благодаря чему 15 семей Вологды получат субсидию по ипотеке.