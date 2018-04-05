В клубе «Родник» на Смольной прошел мастер-класс по декорированию пасхальных яиц в технике декупаж

На минувшей неделе в клубе «Родник» на Смольной улице прошел мастер-класс «Воскресенье Христово», посвященный приближающемуся празднику Пасхи. Об этом сообщил представитель учреждения.

— Детки, пришедшие с родителями на мастер-класс, своими руками украшали декоративные вареные яйца к светлому празднику Пасхи. Ребята познакомились с техникой декупаж и постарались исполнить в ней по-настоящему красивые и праздничные пасхальные яички. Родители помогали деткам воплотить в жизнь их задумки по декорированию, — отметили в «Роднике».

Напомним, клуб «Родник» находится по адресу Смольная улица, дом 11. (ео)