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В клубе «Родник» на Смольной прошел мастер-класс по декорированию пасхальных яиц в технике декупаж
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В клубе «Родник» на Смольной прошел мастер-класс по декорированию пасхальных яиц в технике декупаж 

Управа района Головинский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
На минувшей неделе в клубе «Родник» на Смольной улице прошел мастер-класс «Воскресенье Христово», посвященный приближающемуся празднику Пасхи. Об этом сообщил представитель учреждения.
— Детки, пришедшие с родителями на мастер-класс, своими руками украшали декоративные вареные яйца к светлому празднику Пасхи. Ребята познакомились с техникой декупаж и постарались исполнить в ней по-настоящему красивые и праздничные пасхальные яички. Родители помогали деткам воплотить в жизнь их задумки по декорированию, — отметили в «Роднике».
Напомним, клуб «Родник» находится по адресу Смольная улица, дом 11. (ео)
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