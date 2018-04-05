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Детский омбудсмен Москвы предложил отселять семейных дебоширов в общежития
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Детский омбудсмен Москвы предложил отселять семейных дебоширов в общежития 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович предложил отселять в общежития тех дебоширов, которые позволили себе повторное рукоприкладство в отношении членов семьи. С соответствующей инициативой омбудсмен выступил в ходе выездного заседания комиссии Мосгордумы по безопасности.
«Я думаю, что хотя бы какие-то шаги надо делать в ту сторону, чтобы отселять (семейного дебошира — прим. Агентства «Москва») в общежитие в порядке наказания. В дальнейшем внести изменения в законодательство, чтобы была возможность при криминале повторном, при рецидиве, изолировать — отселить в общежитие», — заявил Е. Бунимович.
По его мнению, такая мера будет способствовать снижению количества побоев в семьях.
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