Детский омбудсмен Москвы предложил отселять семейных дебоширов в общежития

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович предложил отселять в общежития тех дебоширов, которые позволили себе повторное рукоприкладство в отношении членов семьи. С соответствующей инициативой омбудсмен выступил в ходе выездного заседания комиссии Мосгордумы по безопасности.

«Я думаю, что хотя бы какие-то шаги надо делать в ту сторону, чтобы отселять (семейного дебошира — прим. Агентства «Москва» ) в общежитие в порядке наказания. В дальнейшем внести изменения в законодательство, чтобы была возможность при криминале повторном, при рецидиве, изолировать — отселить в общежитие», — заявил Е. Бунимович.

По его мнению, такая мера будет способствовать снижению количества побоев в семьях.