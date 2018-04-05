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В Москве выступит Маркус Шульц
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В Москве выступит Маркус Шульц 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Москве на открытии нового арт-пространства The Forge выступит немецкий диджей Маркус Шульц. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
«В своем сете я представляю треки с моего альбома Dakota — The Nine Skies, а также работы от вдохновляющих меня артистов. Будет много ранее не вышедших треков и сюрпризов. В том числе, моя новая работа с Эммой Хьюитт Safe from Harm. Мне не терпится сыграть ее у вас и увидеть вашу реакцию», — заявил Шульц.
Организатором выступления станет компания GLOBALCLUBBING.
The Forge откроется в субботу, 21 апреля, в Партийном переулке. Летом у пространства появится летняя веранда площадью 400 квадратных метров.
Маркус Шульц — диджей и музыкант, ведущий шоу Global DJ Broadcast на радио Digitally Imported Radio. В основном работает в жанре транс и его ответвлениях.
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