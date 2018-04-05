Фатальное селфи: в погоне за удачным снимком парень из Башкирии стал инвалидом

Всего за пару лет селфи превратилось из модного тренда в обычное явление: автопортретом с мобильника хвастают даже пенсионеры. 20-летний Радмир из Куюргазинского района решил сделать «себяку» экстремальную — забрался на высоковольтную вышку… и поймал мощный электрический разряд. Юноша очнулся на больничной койке инвалидом. Его родные копят деньги на лечение и гадают, сможет ли Радмир встать на ноги.

Сорвался с высотки

Беда приключилась с Радмиром в августе прошлого года. Парень пас в родной деревне табун лошадей, когда его внимание привлекла высоковольтная вышка. Идея сделать эффектный снимок с высоты птичьего полета показалась ему удачной.

— Он полез наверх. Думал, что электричество только в проводах. Но его ударило током уже посередине столба, — рассказывает брат пострадавшего Руслан.

Парень сорвался с 10-метровой высоты и упал на землю.

— Радмир сразу потерял сознание. К нему подбежал двоюродный брат. Привел его в чувства и вызвал скорую помощь. Через 10 минут медики уже увезли его в больницу, — продолжает Руслан.

Радмира увезли в местную больницу

Сложная реабилитация

Парня доставили в местную больницу и сразу подключили к аппарату искусственного дыхания. Оказалось, что у Радмира сломаны два ребра и позвоночник, поврежден спинной мозг. У парня отказали ноги.

— В больнице Радмир провёл полтора месяца, а затем нас отправили в Уфу. В РКБ он прошел два курса реабилитации по 16 дней. Но ходить он по-прежнему не может, врачи только учили его жить без ног, — говорит Руслан.

Парня отправили домой. Тяготы ухода за обездвиженным молодым человеком легли на родных.

— Нас у родителей трое. Радмир учился в Оренбургском госуниверситете на экономиста. Играл в команде КВН. Сейчас жизнь всей семьи изменилась, — продолжает старший брат.

Сам Руслан был вынужден оставить престижную работу в Сургуте, вернуться в родную деревню и оформить опекунство над братом: пожилой маме ухаживать за взрослым сыном не под силу.

Радмиру пришлось бросить учебу и увлечения, чтобы заново научиться ходить

Шансы есть

Сейчас Радмир передвигается на инвалидной коляске. Сидеть долго он не может — его мучают сильные боли и тяжело держать равновесие. Постоянно приходится носить специальный корсет.

— Но мы не теряем надежды. Бабушка ходит по гадалкам. Я в этом деле скептик, но каждый день помогаю брату делать гимнастику. Еще врачи республиканской больницы нам посоветовали обратиться в Новосибирск. Там есть хорошие специалисты, которые помогают таким пациентам, — с надеждой в голосе рассказывает Руслан.

Родные отправили в клинику медицинские документы Радмира, и врачи решили за него взяться.

— Сейчас затягиваем пояса и копим деньги на поездку и реабилитацию. Приглашение в больницу нам уже прислали. Врачи говорят, что есть шансы — Радмир встанет на костыли и сможет сам передвигаться.

По словам Руслана, курс лечения обойдется семье в 220 тысяч рублей, к этой сумме нужно прибавить расходы на дорогу и проживание. Общими усилиями уже удалось собрать около 120 тысяч рублей. Всех, кто хочет поддержать Радмира, могут позвонить в редакцию Ufa1 по номеру 8 (347) 286-51-96.

На электровышки взбираться очень опасно

«Не влезай — убьет!»

Кандидат технических наук Евгений Вязовкин объяснил, почему взбиравшегося по столбу ЛЭП человека ударило током.

— Надпись «Не влезай — убьет!» это правда, ей зря не верят. В подобных вышках проходит электрический ток мощностью не меньше 50 тысяч вольт, поэтому к ним опасно даже прикасаться. Вокруг проводов возникает сильное электро-магнитное поле, а человек — хороший проводник, его тело на 80 процентов состоит из воды, — рассказывает ученый. — Есть еще такое понятие, как коронный разряд. Суть его в том, что тело, которое выступает за ровную поверхность электрического поля, более подвержено разряду. Возможно, парня ударил этот разряд, как если бы в него попала молния.

Психолог: «Это сниженный инстинкт самосохранения»

По словам детского психолога Натальи Абысовой, любовь молодых людей к рискованным поступкам легко объясняется.

— Это сниженный инстинкт самосохранения. Не важно, гоняют ли ребята на машинах, выполняют ли трюки на крышах домов или лезут на высотку ради селфи. До 12 лет такие склонности подростков еще можно контролировать и формировать. После — практически бесполезно, — объясняет специалист. — Такие рисковые люди нужны в профессиях спасателя, полицейского, военного. Но порой эти наклонности не пускают в положительное русло, и тогда беды не избежать.