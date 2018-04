Учёные утверждают, что спойлеры делают сюжет интереснее (спойлеры!)

Все боятся спойлеров, все ненавидят спойлеры, все пытаются не нарваться на спойлеры, особенно в преддверии крупных и долгожданных премьер. Но действительно ли спойлеры портят всё удовольствие от просмотра фильма или сериала, прохождения игры и чтения книги? Исследования учёных показывают, что нет. Наоборот.

Джонатан Ливитт и Николас Кристенфильд из Калифорнийского университета опубликовали работу The fluency of spoilers: Why giving away endings improves stories. Это итог серии экспериментов, с помощью которых они попытались выяснить влияние спойлеров на удовольствие, полученное от сюжета. Для этого они проводили над людьми жестокие опыты: давали им прочесть короткий рассказ, в середине которого было вставлено объяснение финала. После этого их просили оценить сюжет: насколько интересно он разворачивался, насколько предсказуемым и понятным оказался финал, а также получили ли они удовольствие от чтения.

Ученые утверждают, что вне зависимости от жанра — детективные расследования, романтические истории, иронические зарисовки или драматические сюжеты, — знающие концовку получили больше удовольствия от самого процесса.

Очевидно, что повышение плавности вхождения в сюжет играет решающую роль в благотворном влиянии спойлеров. Точно так же человек, заранее знающий о вечеринке-сюрпризе получит дополнительное удовольствие, поскольку сможет связывать таинственное поведение других с их секретной целью. А сотрудник, обнаруживший, что в его компании готовятся сокращения, может уменьшить будущие неприятности, поскольку ему будет легче предсказать события на основе мелких повседневных происшествий.

Из исследования

Этот феномен известен всем, кто пересматривает любимые фильмы, перечитывает книги или проходит заново сюжетные игры. Например, при первом просмотре фильма Нолана «Престиж» всё внимание занято разгадкой тайны трюка с исчезающим человеком. И лишь когда его секрет раскрыт, можно оценить, насколько мастерски выстроена вся история и как важна в ней каждая секунда. Вдобавок знающий разгадку зритель избежит ошеломления, когда за считанные мгновения он должен заново «собрать» в уме всю историю, а между тем она продолжается.

Другой пример — Bioshock и знаменитая фраза would you kindly («будь так любезен»). При первом прохождении главный герой не видит мир таким, какой он есть, поскольку действует по приказу. Масштабы и истинную подоплеку происходящего можно полностью оценить лишь при повторном прохождении, понимая значение этой фразы.

Впрочем, знание концовки не означает, что сюжет точно станет лучше. Если важный поворот умело спрятан в ткань повествования, то его интересно как раскапывать, так и следить за тем, как именно он скрыт. Но это не работает, если сам сюжет банален или же сюжетный сюрприз не обусловлен всеми предыдущими событиями.

Наслаждение уже известной историей не имеет ничего общего со стремлением побыстрее узнать сюжет. Читатели не стремятся получить простой перечень событий, поскольку хорошо выстроенная история — это целый мир, населённый живыми персонажами, деталями и идеями, которые сплетаются в убедительное полотно. Язык художественных произведений — один из самых сложных, поскольку требует любознательности и сложных умозаключений. И умеренные спойлеры помогают не ленивым читателям, а тем, кто стремится к более глубокому пониманию.

Из исследования

Так что не стоит безоглядно выдавать уже раскрытые секреты, оправдывая это тем, что так остальные получат больше удовольствия. Но и убиваться из-за того, что не удалось избежать спойлеров, неразумно. Возможно, это поможет полнее насладиться тем, как выстроена интрига, уже при первом знакомстве.