Необычное театральное шоу с участием кинозвезд пройдет в Москве 

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Московский зоопарк и проект «Кинопоэзия Анатолия Белого» 12 апреля представят благотворительный проект «Большое весеннее путешествие». Как сообщили организаторы, вечер пройдет в поддержку детей — подопечных фонда Константина Хабенского, фондов «Дети-бабочки», «Я есть!» и «Доктор Клоун».
Поводом послужила совместная работа «Кинопоэзии» и Московского зоопарка. Осенью 2017 года в Московском зоопарке были отсняты четыре уникальные серии, в основе которых — всеми любимые детские стихи о животных. В главных ролях заняты попечители благотворительных фондов: Константин Хабенский (фонд Константина Хабенского), Ксения Раппопорт (фонд «Дети-бабочки»), Елизавета Боярская (фонд «Доктор Клоун»), Егор Бероев (фонд «Я есть!»).
В «Большом весеннем путешествии» примут участие Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Анатолий Белый, Егор Бероев, Алексей Кортнев, Алена Бабенко, Ирина Богушевская, Станислав Дужников, Яна Сексте, Сергей Друзьяк, группа «Ундервуд» и другие. В театральном шоу будут объединены художественная и документальная драматургия, хореография, музыка и кинематограф. От зрителей, купивших билеты в одно из самых добрых «путешествий», зависит финальный этап проекта, ведь все средства от продажи перечисляются на программы поддержки детей.
Анатолий Белый, заслуженный артист Российской Федерации: «Мы искренне считаем, что „Кинопоэзия“ приносит радость людям, тем более когда появляется возможность участвовать в благотворительном проекте, создавать его. Важно, что наше театральное шоу адресовано семейной аудитории. Дети и родители смогут вместе послушать хорошую поэзию, посмотреть кино и обсудить все это».
Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка: «Добро, сострадание, помощь детям, творчество, поэзия, музыка и любовь к животным — вот краеугольные составляющие нашей жизни. „Большое весеннее путешествие“ — крайне важный проект для Московского зоопарка, ставшего в последние годы пространством добрых дел. Мы счастливы поддержать детей — подопечных благотворительных фондов. Мы искренне верим, что фильмы, созданные в содружестве с „Кинопоэзией Анатолия Белого“, будут радовать малышей, а мы все вместе сможем собрать достаточно средств на программы их лечения и реабилитации». Необычное театральное шоу с участием кинозвезд пройдет в Москве