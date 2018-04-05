Необычное театральное шоу с участием кинозвезд пройдет в Москве

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости . Московский зоопарк и проект «Кинопоэзия Анатолия Белого» 12 апреля представят благотворительный проект «Большое весеннее путешествие». Как сообщили организаторы, вечер пройдет в поддержку детей — подопечных фонда Константина Хабенского , фондов «Дети-бабочки», «Я есть!» и «Доктор Клоун».

Поводом послужила совместная работа «Кинопоэзии» и Московского зоопарка. Осенью 2017 года в Московском зоопарке были отсняты четыре уникальные серии, в основе которых — всеми любимые детские стихи о животных. В главных ролях заняты попечители благотворительных фондов: Константин Хабенский (фонд Константина Хабенского), Ксения Раппопорт (фонд «Дети-бабочки»), Елизавета Боярская (фонд «Доктор Клоун»), Егор Бероев (фонд «Я есть!»).

Анатолий Белый, заслуженный артист Российской Федерации: «Мы искренне считаем, что „Кинопоэзия“ приносит радость людям, тем более когда появляется возможность участвовать в благотворительном проекте, создавать его. Важно, что наше театральное шоу адресовано семейной аудитории. Дети и родители смогут вместе послушать хорошую поэзию, посмотреть кино и обсудить все это».