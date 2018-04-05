Новости нашей газеты 5 апреля много лет назад

«Вечерка» продолжает знакомить читателей с материалами, вышедшими в газете в прошлом веке.

Притон стал приличным кварталом

«В дореволюционные годы Усачевка была чем-то вроде сплошного притона

Несколько лет назад пришли в Усачевку новые люди, загромоздили ее треногами нивелиров, опоясали лентами метровых рулетов

Будто ураган прошелся: смел покосившиеся деревянные домики, покрыл грязную улицу гладким булыжником, уставил ее ровными квадратами четырех— и пятиэтажных домов.

Если взять весь район Усачевки — улицы Оболенскую, Пироговскую, Малые и Большие Кочки (улица Малые Кочки с 1960 года называется улицей Доватора, улица Большие Кочки в 1958 году стала частью Комсомольского проспекта. — «ВМ»), то новых домов наберется не меньше полусотни. Усачевка еще в лесах: совсем недавно отстроена школа, в мае будут закончены еще несколько жилых домов, но контуры нового городка уже наметились

Вот единый диспансер № 1 Он — неустанный страж здоровья обитателей новой Усачевки.

Или вот новая школа. Она смотрит на улицу своим приветливым фасадом

Новая советская Усачевка горит огнями будущего»

(1931)

Берега подали друг другу руки

«В ближайшие дни на экраны

выпускается новая музыкальная кинокомедия «Волга-Волга» в постановке засл. деятеля искусств, режиссера-орденоносца Г. В. Александрова.

— Вслед за нашими фильмами «Веселые ребята» и «Цирк», — сообщил нашему сотруднику Г. В. Александров, — перед нами была поставлена задача: создать комический фильм без лирических и мелодраматических отступлений.

Такого опыта у нас еще не было

От исполнителей требовалась необычная легкость, музыкальность, а самое трудное и самое главное — комедийность

Артисты должны были изображать современных советских людей, не впадая в эксцентрику, в карикатуру. Поэтому мы избрали форму дружеских шаржей на наших советских людей. И наши действующие лица при всех их чудачествах остаются положительными героями. Только одна фигура

сделана острыми сатирическими приемами

Бюрократ, ограниченный и мелкий человек, Бывалов противопоставляет себя коллективу и терпит естественное поражение»

(1938)