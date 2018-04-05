В Екатеринбурге наградили семью медиков, которая отдала здравоохранению больше 100 лет

В этом году премия «Медицинский Олимп» в Екатеринбурге прошла значительно раньше обычного. Мероприятие традиционно приурочено ко Дню медика, который отмечается в июне, но в этом году профессиональный праздник совпадет с матчами чемпионата мира по футболу. Поэтому Управление здравоохранения администрации города включило церемонию вручения премии в итоговый медсовет, который прошёл сегодня.

В этом году премия «Медицинский Олимп» вручалась уже в 17-й раз и в пяти номинациях. Победители в каждой из них получили бессменный символ премии — статуэтку греческого бога врачевания Асклепия, специальный дипломом лауреата и нагрудный знак.

Рассказываем, кто победил.

Номинация «Бережливая поликлиника»

Лучшими признаны Центральная городская больница № 2 имени А. А. Миславского (поликлиника № 2) и Детская городская больница № 15 (поликлиника № 2, отделение № 5).

Как отметила первый заместитель начальника Управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Савинова , в 2017 году в Екатеринбурге началась реализация федерального проекта «Бережливая поликлиника». И 2 пилотные поликлиники 2 городских больниц — взрослой и детской — в кратчайшие сроки успешно справились со своей задачей, сделав свои учреждения удобнее для пациентов.

Номинация «Электронная очередь» Победителем стал Медицинский информационно-аналитический центр. Сотрудники этого центра разработали специальный информационный модуль, готовили технические задания для всех поликлиник, курировали монтаж и запускали работу этой системы. Сегодня «Электронная очередь» работает в 24 поликлиниках Екатеринбурга.

Номинация «Информатизация работы скорой медицинской помощи» Награду получил главный врач станции скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса Игорь Борисович Пушкарёв и те, кто под его руководством занимается информатизацией этой службы.

Кстати, совсем недавно мы подробно рассказывали об этом направлении работы скорой помощи.

Номинация «Интеграция медицинской и лабораторной информационных систем» В этой номинации сразу два победителя: Центральная городская клиническая больница № 24 и Медицинский информационно-аналитический центр.

В 2017 году в Екатеринбурге было разработано очень много информационных модулей, которые позволяют медикам работать быстрее и точнее. Авторы этого проекта организовали работу так, что направление на исследование сейчас выписывается на электронном рабочем месте врача, информация автоматически передаётся в лабораторию, по завершении работы лаборатории результат автоматически загружается в электронную карту пациента. При утреннем заборе анализов и поступлении биологического материала в лабораторию около 11 часов утра, уже к часу дня участковый врач видит результаты анализов на своём рабочем месте, даже если лаборатория находится в структуре другой больницы.

Номинация «За вклад в развитие здравоохранения»

Эта награда была вручена семье Лебедевых, члены которой больше 100 лет отдали работе в здравоохранении.

Любовь Михайловну и Владислава Васильевича многие знают как руководителей службы акушерства и гинекологии в 14-й и хирургической и 23-й городских больницах. Оба окончили Свердловский государственный медицинский институт. После института в общей сложности эта семья 34 года отдала здравоохранению города Артёмовского.

С 1 августа 1984 года Любовь Михайловна — заведующая акушерским отделением родильного дома УЗТМ города Свердловска. С 1 апреля 1986 до начала 2018 года она работала заместителем главного врача по акушерству и гинекологии Городской клинической больницы № 14. Любовь Михайловна от первого камня и до дня пуска в 1990 году курировала строительство нового родильного дома на Уралмаше, который строился по экспериментальному проекту.

— Здесь отрабатывались тогда ещё совсем новые технологии совместного пребывания матери и ребёнка, раннего прикладывания к груди, разрабатывались новые методики оперативных вмешательств. Её муж — блестящий хирург, его руками спасены тысячи пациентов, — рассказала Татьяна Савинова.

Кстати, за то время, когда Любовь Михайловна руководила службой акушерства и гинекологии 14-й городской больницы, в родильном доме на свет появились 134 762 новорождённых, что примерно равняется населению: 14 Волчансков, или 9 Арамилей, или 6,5 Сысерти, или 4,5 Артёмовского, или 1/2 Орджоникидзевского района, или 1 микрорайона Уралмаш, или 1/10 части Екатеринбурга.