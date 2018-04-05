В Воронежском цирке под сокращение попал худрук и известный дрессировщик Борис Бирюков 

Народный артист РСФСР 20 лет проработал директором, ещё 2 года — художественным руководителем. В Воронежском цирке под сокращение попал 81-летний художественный руководитель Борис Бирюков. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили взволнованные читатели в четверг, 5 апреля. Народный артист РСФСР эту информацию подтвердил. — Вчера меня предупредили об изменении штатного расписания. Конечно, я не буду дожидаться, пока меня уволят: как только будет официальное подтверждение, сам уйду. Вообще всегда наш цирк считался постановочным. У нас много чего было — мы поставили много номеров — и с клоунами, и с собачками, и с хищниками. Но смысл сейчас вспоминать? Но, видимо, в Росгосцирке решили, что от этого нужно уходить, и Воронежу хватит цирковых программ Главка, — рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» Борис Бирюков.
Борис Бирюков работает в цирке с 1946 года, в Воронежском цирке — последние 22 года, из которых 20 лет — директором, два года — худруком. Никаких прощальных выступлений, какие организовывали к 80-летию Бориса Бирюкова в 2016 году, не будет. — Да ну, это всё в прошлом, — сказал худрук цирка. В Воронежском цирке корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили, что приказа о сокращении нет. Информация уточняется в Росгосцирке. Между тем, воронежцы обеспокоены и расстроены вероятным увольнением Бориса Бирюкова — Новое руководство банально сокращает должность худрука. Так просто… Увольняют Народного артиста РСФСР, легенду отечественного цирка, Большого друга всех воронежцев. Увольняют того, кто был живой связью поколений, от кого мы могли услышать о тех временах, когда на манеже блистали Бугримова, Дуровы, Карандаш, Никитин. Увольняют большого профессионала и одновременно хранителя традиций нашего цирка, — написал в редакцию «Вести-Воронеж» один из горожан.
Справка Борис Бирюков родился 22 октября 1936 года. Потомственный артист (они с братом — представители шестого поколения, выходящие на манеж) — с самого раннего детства познаёт цирковую кухню, работает же — с 1946 года. Бирюков начинал гимнастом, акробатом. Позже был музыкальным эксцентриком, клоуном, дрессировщиком. Более 40 лет проработал среди львов. Кроме того, Бирюков долгое время выступал музыкальным эксцентриком. Под руководством отца они с братом стали профессиональными музыкантами: Борис Бирюков играл на двадцати музыкальных инструментах. За всю свою цирковую деятельность Борис Бирюков исколесил весь Светский союз, побывал за рубежом: Южная Америка, Куба, Ямайка. Ближний и Средний Восток, Франция, Япония. Екатерина Трещикова