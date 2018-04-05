«ГРАУНД зин фест» объявил программу и участников

Объявлен состав участников II Международного фестиваля «ГРАУНД зин фест», посвященного независимым издательствам — печатным и музыкальным. Фестиваль пройдет 27, 28 и 29 апреля и охватит две площадки — «ГРАУНД Песчаная» и «ГРАУНД Ходынка». На первой сосредоточатся проекты, связанные с книгой художника, фотокнигами, журналами, принтами и арт-каталогами — 68 независимых издательств из Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Франции, Швейцарии, Эстонии и других стран. На второй пройдет ярмарка редких звукозаписей, концерты и лекции деятелей музыкального самиздата и саунд-арта — всего 17 участников. Полная программа выступлений и мероприятий скоро появится на сайте фестиваля.