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Пасху отпразднуют в «Лосином острове»
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Пасху отпразднуют в «Лосином острове» 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Праздничные мероприятия, посвященные Светлому Христову Воскресению состоятся в национальном парке «Лосиный остров».
В Эколого-просветительском центре «Русский быт» в воскресенье, 8 апреля, состоится пасхальная праздничная программа для детей и взрослых. Организаторы проведут для детей и подростков, юношей и девушек, мам и пап веселые уличные игры наших предков, а также игры, популярные и в настоящее время.
Для москвичей будет также организована экскурсия по русской избе, где гости ознакомятся с предметами народного обихода XIX — XX веков, археологическими находками из раскопок курганов славян-вятичей. А по окончании экскурсии пройдет прикладной мастер-класс по изготовлению праздничных подарков и сувениров.
Во время всего праздника гостей «Лосиного острова» будет развлекать фольклорный инструментальный ансамбль.
Начало мероприятия в 14 часов в ЭПЦ «Русский быт».
Для детей вход на праздник бесплатный! Для взрослых билет будет стоить 200 рублей.
Дополнительную информацию и записаться на программу можно по телефонам: +7 (968) 672-45-83 и +7 (968) 672-59-98.
Отметим, что еще одна праздничная программа состоится 7 апреля в подмосковном экоцентре «Чаепитие в Мытищах».
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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