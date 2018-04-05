Пасху отпразднуют в «Лосином острове»

Праздничные мероприятия, посвященные Светлому Христову Воскресению состоятся в национальном парке «Лосиный остров».

В Эколого-просветительском центре «Русский быт» в воскресенье, 8 апреля, состоится пасхальная праздничная программа для детей и взрослых. Организаторы проведут для детей и подростков, юношей и девушек, мам и пап веселые уличные игры наших предков, а также игры, популярные и в настоящее время.

Для москвичей будет также организована экскурсия по русской избе, где гости ознакомятся с предметами народного обихода XIX — XX веков, археологическими находками из раскопок курганов славян-вятичей. А по окончании экскурсии пройдет прикладной мастер-класс по изготовлению праздничных подарков и сувениров.

Во время всего праздника гостей «Лосиного острова» будет развлекать фольклорный инструментальный ансамбль.

Начало мероприятия в 14 часов в ЭПЦ «Русский быт».

Для детей вход на праздник бесплатный! Для взрослых билет будет стоить 200 рублей.

Дополнительную информацию и записаться на программу можно по телефонам: +7 (968) 672-45-83 и +7 (968) 672-59-98.

Отметим, что еще одна праздничная программа состоится 7 апреля в подмосковном экоцентре «Чаепитие в Мытищах».