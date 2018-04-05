В Печатниках прошел «песочный» мастер— класс

В преддверии Пасхи в Печатниках прошел «песочный» мастер-класс. Мероприятие провели в ГБУ ЦСПСиД «Печатники». Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.

«Ребята делали в песочницах яйца, а потом украшали их. Но пред тем как начать, детям надо было научиться вырезать овальную форму из песка, а это требует точности движений, контроля давления рук, развивает глазомер. После того как первая часть задания было выполнена, ребятишки, не ограничивая свое воображение, занялись украшением яиц. Они использовали все свои умения, все чему научились за это время», — говорится в сообщении.

Напомним, в ГБУ ЦСПСиД «Печатники» регулярно проходят мастер-классы на безвозмездной основе. (то)