Ещё
В Печатниках прошел «песочный» мастер— класс
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Печатниках прошел «песочный» мастер— класс 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
В преддверии Пасхи в Печатниках прошел «песочный» мастер-класс. Мероприятие провели в ГБУ ЦСПСиД «Печатники». Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.
«Ребята делали в песочницах яйца, а потом украшали их. Но пред тем как начать, детям надо было научиться вырезать овальную форму из песка, а это требует точности движений, контроля давления рук, развивает глазомер. После того как первая часть задания было выполнена, ребятишки, не ограничивая свое воображение, занялись украшением яиц. Они использовали все свои умения, все чему научились за это время», — говорится в сообщении.
Напомним, в ГБУ ЦСПСиД «Печатники» регулярно проходят мастер-классы на безвозмездной основе. (то)
Управа района Печатники города Москвы: последние новости
Библиотека №132 района Печатники поделилась планами на апрель В ЮВАО стартовали прослушивания в детский хор при Центральном пограничном ансамбле ФСБ России В Печатниках пройдет бесплатный кинопоказ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?2
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло38
Linkin Park распродают свои инструменты1
Видео
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение