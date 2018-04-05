Библиотека №132 района Печатники поделилась планами на апрель

Анонс мероприятий появился в официальной группе учреждения культуры.

Анонс:

— 06.04.2018 12.00 (ул. Шоссейная, д. 50, детское отделение) 6+

«Все лица радостью сияют…» — час познания и творчества, посвящённый Пасхе;

— 11.04.2018 12.00 (ул. Шоссейная, д. 50, детское отделение) 6+

«На пыльных тропинках далеких планет…» — час познания и творчества, посвящённый Всемирному дню авиации и космонавтики;

— 13.04.2018 15.00 (ул. Шоссейная, д.50, взрослое отделение) 12+

«Нет хуже этого стыда, когда приходится за других стыдиться» — бенефис писателя, посвящённый 195-летию со дня рождения русского драматурга А. Н. Островского;

— 18.04.2018 15.30 (ул. Батюнинская, д.14) 6+

«Эта земля твоя и моя» — экологический час;

— 21.04.2018 17.00 (ул. Шоссейная, д. 50) 6+

Всероссийская акция «Библионочь»;

— 26.04.2018 16.00 (ул. Батюнинская, д.14) 6+

«Им было сколько вам сейчас…» — урок мужества, посвящённый Дню Победы.

Подробная информация и запись по телефону: 8 (495) 354-36-38. (то)