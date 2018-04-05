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Библиотека №132 района Печатники поделилась планами на апрель
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Библиотека №132 района Печатники поделилась планами на апрель 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Капотнинский меридиан
Анонс мероприятий появился в официальной группе учреждения культуры.
Анонс:
— 06.04.2018 12.00 (ул. Шоссейная, д. 50, детское отделение) 6+
«Все лица радостью сияют…» — час познания и творчества, посвящённый Пасхе;
— 11.04.2018 12.00 (ул. Шоссейная, д. 50, детское отделение) 6+
«На пыльных тропинках далеких планет…» — час познания и творчества, посвящённый Всемирному дню авиации и космонавтики;
— 13.04.2018 15.00 (ул. Шоссейная, д.50, взрослое отделение) 12+
«Нет хуже этого стыда, когда приходится за других стыдиться» — бенефис писателя, посвящённый 195-летию со дня рождения русского драматурга А. Н. Островского;
— 18.04.2018 15.30 (ул. Батюнинская, д.14) 6+
«Эта земля твоя и моя» — экологический час;
— 21.04.2018 17.00 (ул. Шоссейная, д. 50) 6+
Всероссийская акция «Библионочь»;
— 26.04.2018 16.00 (ул. Батюнинская, д.14) 6+
«Им было сколько вам сейчас…» — урок мужества, посвящённый Дню Победы.
Подробная информация и запись по телефону: 8 (495) 354-36-38. (то)
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