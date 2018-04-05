Все краски Новосибирска в таймлапсе от фотографа, который целый год снимал город с воздуха

Фотограф из Новосибирска Вадим Махоров опубликовал видео — таймлапс города, на создание которого ушло больше года. Съемка с высоты раскрывает все краски Новосибирска в разные сезоны года, а объектами съемки стали не только главные достопримечательности, но и пригородные леса и окраины.

По словам фотографа, к съемкам он приступил еще весной 2017 года и сперва не планировал тратить на это целый год. Но из-за сложности проекта работа затягивалась, и в итоге он решил подождать еще пару месяцев для того, чтобы захватить красоту Новосибирска зимой.

На своей странице «ВКонтакте» Махоров также выложил фото пейзажей, которые не вошли в видеоролик.

«В видео вы можете увидеть все четыре сезона года. Жаркое зеленое лето, золотую осень, снежную зиму и весенний ледоход».

Вадим Махоров

«Я надеюсь, что у меня получится открыть вам город с новой стороны. Так как даже я часто впечатлялся от того, что видел. Я не знал, что над нашим городом так часто спускается туман, что гроза может смотреться так пугающе. Я не знал, как выглядит ледоход с высоты в таймлапсе. И еще много маленьких открытий, которыми я делюсь с вами в этом видео».

Вадим Махоров

Обское водохранилище. Бугринская роща. Городской аквапарк. Площадь Маркса. Планетарий. Оперный театр. СГУПС. Дендропарк. Главный корпус НГУ. Главный вокзал. Многоэтажки. Туман. Вид на реку Обь. Вид на город. Краснообск. Вид на город. Водохранилище Новосибирской ГЭС. «Весна на реке Обь».