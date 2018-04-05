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В Ликино‑Дулеве 19 апреля пройдет весенняя конференция садоводов
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В Ликино‑Дулеве 19 апреля пройдет весенняя конференция садоводов 

РИАМО 1 час назад
Фото: Светлана Ионова
Ежегодная весенняя конференция садоводов пройдет в центре развития творчества детей и юношества «Спутник» города Ликино-Дулево 19 апреля, участники мероприятия обсудят вопросы, связанные с земельным законодательством и другое, сообщается на официальном сайте Орехово-Зуевского района.
«Приглашаем заинтересованных лиц на ежегодную весеннюю конференцию садоводов в центр развития творчества детей и юношества «Спутник» Ликино-Дулева 19 апреля. В программе: проблемы садоводов, вопросы, связанные с земельным законодательством и другое. Начало регистрации в 12:30, встреча в фойе. Просим до 17 апреля подтвердить участие по телефонам: 8 (496) 416-13-88, 416-11-72», — говорится в сообщении.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, в мероприятии примут участие представители местной администрации, общероссийской общественной организации «Союз садоводов России», государственных и муниципальных органов власти.
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