В Ликино‑Дулеве 19 апреля пройдет весенняя конференция садоводов

Ежегодная весенняя конференция садоводов пройдет в центре развития творчества детей и юношества «Спутник» города Ликино-Дулево 19 апреля, участники мероприятия обсудят вопросы, связанные с земельным законодательством и другое, сообщается на официальном сайте Орехово-Зуевского района.

«Приглашаем заинтересованных лиц на ежегодную весеннюю конференцию садоводов в центр развития творчества детей и юношества «Спутник» Ликино-Дулева 19 апреля. В программе: проблемы садоводов, вопросы, связанные с земельным законодательством и другое. Начало регистрации в 12:30, встреча в фойе. Просим до 17 апреля подтвердить участие по телефонам: 8 (496) 416-13-88, 416-11-72», — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в мероприятии примут участие представители местной администрации, общероссийской общественной организации «Союз садоводов России», государственных и муниципальных органов власти.