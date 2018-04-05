В Измайлове вспомнят творчество Чарли Чаплина

Галерея «Измайлово» совместно с интернет–сообществом жителей района открывает в стенах учреждения киноклуб.

В галерее «Измайлово» в субботу, 7 апреля, в начнет свою работу районный киноклуб. Проект будет реализовываться совместно с интернет-сообществом «Измайлово — Мой дом Родной», которое имеет более 12 тысяч подписчиков в социальных сетях и пользуется популярностью среди жителей района.

В день открытия киноклуба состоится знакомство с американскими комедийными актерами немого кино и режиссерами 20-х годов прошлого века. Одним из таких мастеров, несомненно, является легендарный Чарли Чаплин . Лекторы расскажут о его жизни, вспомнят его коллег по цеху, в том числе советского актера немого кино Льва Кулешова . По словам организаторов, присутствующим на киновечере будет интересно и смешно, зрители увидят редкие кадры, которые не оставят их равнодушными.

Начало лекции и кинопоказа в 18 часов по адресу: Измайловский проезд, д. 4.

Вход свободный.