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В Измайлове вспомнят творчество Чарли Чаплина
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В Измайлове вспомнят творчество Чарли Чаплина 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Галерея «Измайлово» совместно с интернет–сообществом жителей района открывает в стенах учреждения киноклуб.
В галерее «Измайлово» в субботу, 7 апреля, в начнет свою работу районный киноклуб. Проект будет реализовываться совместно с интернет-сообществом «Измайлово — Мой дом Родной», которое имеет более 12 тысяч подписчиков в социальных сетях и пользуется популярностью среди жителей района.
В день открытия киноклуба состоится знакомство с американскими комедийными актерами немого кино и режиссерами 20-х годов прошлого века. Одним из таких мастеров, несомненно, является легендарный Чарли Чаплин. Лекторы расскажут о его жизни, вспомнят его коллег по цеху, в том числе советского актера немого кино Льва Кулешова. По словам организаторов, присутствующим на киновечере будет интересно и смешно, зрители увидят редкие кадры, которые не оставят их равнодушными.
Начало лекции и кинопоказа в 18 часов по адресу: Измайловский проезд, д. 4.
Вход свободный.
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