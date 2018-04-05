За социальную защищенность и безопасные условия труда

Первичная профсоюзная организации (ППО) ПАО «МРСК Центра» подвела итоги деятельности в 2017 году. Профсоюз компании в указанный период успешно продолжал системную работу, направленную на обеспечение ее сотрудникам комфортных и безопасных условий труда и достойного уровня социальной защищенности, организацию для них активного и полезного досуга и отдыха.

Представляя интересы членов ППО (объединяет 24 тысячи человек, что составляет более 75% общей численности трудового коллектива МРСК Центра), Профсоюз в минувшем году провел ряд рабочих встреч и переговоров с представителями руководства компании по ряду актуальных вопросов, касающихся дальнейшего улучшения уровня материального благосостояния и качества производственной безопасности работников. Был проведен ежегодный профсоюзный аудит выполнения Коллективного договора. Следует отметить, что ключевые положения этого документа сформированы с учетом позиции Профсоюза, и сегодня он оценивается экспертами как один из лучших в электросетевом комплексе. Персоналу МРСК Центра своевременно выплачивается заработная плата, предоставляются материальная помощь, льготы и компенсации. Расширяется спектр и объемы социальной поддержки.

В целях повышения уровня производственной безопасности, профком, профсоюзный актив и профсоюзные организации филиалов в 2017 году продолжали реализацию профсоюзных программ по улучшению условий труда. В рамках этих программ при поддержке профсоюза создаются новые места отдыха персонала, оснащаются инвентарем комнаты приема пищи, оборудуются спортивные уголки и тренажерные комнаты, функционируют кабинеты психологической разгрузки. Также в минувшем году проведен профсоюзный аудит готовности к работе в ОЗП, обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.

Профсоюз принимал активное участие в подготовке и проведении отборочных соревнований профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10кВ МРСК Центра. Организация учредила для участников специальную конкурсную номинацию, все работники победившей в ней бригады награждены бесплатными путевками на отдых.

Продолжалась работа по совершенствованию деятельности уполномоченных Профсоюза по охране труда. С собственными инициативами здесь активно выступали профсоюзные организации филиалов. Так, в Белгородэнерго 2017 год объявили «Годом уполномоченного по охране труда», в филиале была принята программа по улучшению работы уполномоченных лиц ППО. Кроме того, в минувшем году в МРСК Центра был проведен очередной ежегодный смотр-конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда», победителем которого стал мастер бригады по диагностике электрооборудования Краснояружского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» Сергей Шопинский.

В отчетный период профсоюзный комитет во взаимодействии с руководством компании активно участвовал в организации спортивно–массовой работы. В частности, было организовано проведение ежегодной летней Спартакиады МРСК Центра, открытого чемпионата компании по хоккею, а также хоккейного турнира, посвященного74-й годовщине Победы в битве на Орловско-Курской дуге. Значима была роль Профсоюза и в организации хоккейного турнира ГК «Россети» , прошедшего в Твери. А также — в оказании командам МРСК Центра содействия для участия в турнирах «Россетей» по мини-футболу, волейболу, хоккею, лыжам и шахматам. Во многом благодаря созданным при участии Профсоюза благоприятным условиям для занятий работников компании физкультурой и спортом, представители МРСК Центра успешно выступают и на региональных и всероссийских соревнованиях, проводимых различными профессиональными объединениями.

В рамках культурно-массовой работы профсоюзный актив МРСК Центра регулярно участвовал в организации фестивалей самодеятельного творчества и конкурсов, организовывал для работников компании и членов их семей экскурсионные туры и туристические поездки, посещение зрелищных мероприятий. Многое делалось и для организации для энергетиков и их семей летнего и зимнего отдыха.

Профсоюз тесно и плодотворно сотрудничал с ветеранской и молодежной организациями МРСК Центра. В частности, была проделана большая совместная работа по организации мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню энергетика и Дню пожилых людей, встреч и поздравлений ветеранов и пенсионеров филиалов в рамках «Дней старшего поколения». Кроме того, в рамках сотрудничества с Советами по делами молодежи филиалов Профсоюз традиционно оказывал содействие в обеспечении деятельности студенческих отрядов электросетевого комплекса, проведении слета молодежи — кадрового резерва.

Первичная профсоюзная организация «МРСК Центра» намерена и далее следовать намеченному курсу, вести активную работу по всем приоритетным направлениям. Среди них — контроль за выполнением коллективного договора и деятельностью по охране труда, консультативная помощь членам профсоюза по интересующим вопросам, культурно-массовая и спортивная работа.

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