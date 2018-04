Неизданный ранее трек Рианны «Аnswеr» попал в сеть 

[caption id="attachment_103184" align="alignnone" width="900"] [/caption] В Интернете появилась неизданная ранее композиция Рианны «Аnswеr». https://www.youtube.com/watch?v=T-UlYVCVoFI Известно, что композиция предназначалась для диска «Talk That Talk», выход которого состоялся в ноябре 2011 года. Пластинка добралась пятой строчки американского хит-парада и прогремела на весь мир хитами «We Found Love», «You da One», «Talk That Talk», «Birthday Cake (Remix)» и «Where Have You Been». https://www.youtube.com/watch?v=HBxt_v0WF6Y Известно, что сейчас поп-дива готовит к выходу новый альбом, который станет последователем релиза «Anti» (2016). https://www.youtube.com/watch?v=HL1UzIK-flA