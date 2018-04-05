Ещё
Елизавета II не позволила почтовикам зарабатывать деньги на использовании ее портрета
Далее:
Читайте также:
Ещё

Елизавета II не позволила почтовикам зарабатывать деньги на использовании ее портрета 

ТАСС 42 минуты назад
ТАСС, 5 апреля. Королева Великобритании Елизавета II воспрепятствовала планам британской компании Royal Mail использовать в качестве собственного товарного знака ее уменьшенный портрет в профиль на стандартных почтовых марках королевства. Об этом сообщила в четверг газета Daily Express.
Это изображение неизменно находится на почтовых миниатюрах первого и второго класса с 1967 года, когда его создал британский художник, скульптор, дизайнер монет и почтовых марок Арнольд Машен (1911-1999).
После консультаций с королевой придворные высокого ранга, по данным издания, сочли эту инициативу «крайне неуместной», о чем без промедления проинформировали почтовиков. По словам парламентария от правящей Консервативной партии Найджела Эванса, подобное «использование [образа королевы] для зарабатывания денег совершенно неприемлемо». «Я рад, что такая попытка потерпела неудачу», — добавил он.
Королевская почта, основанная в 1516 году и приватизированная в 2013-м, решила, как отмечает газета, поправить таким образом пошатнувшиеся финансовые дела и снизить недовольство акционеров. В минувшем году доходы компании упали на 5%.
В планах Royal Mail было получать многомиллионные доходы от реализации самых различных товаров, сувенирной продукции с портретом монарха, начиная от чайных полотенец, футболок и кончая брелоками для ключей.
Вердикт королевы последовал вслед за тем, как было объявлено об очередном повышении стоимости марок первого и второго класса. Цена и тех и других увеличивается на 2 пенса — до 67 пенсов и 58 пенсов, соответственно.
ТАСС: последние новости
Автобус со стеклянной крышей проедет по Петербургу на параде ретро-транспорта В Петербурге представили сборник "Русский исторический анекдот" Фестиваль "Оренбургские сезоны Дениса Мацуева" открылся в Оренбурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?2
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло38
Linkin Park распродают свои инструменты1
Видео
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение