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Совет ветеранов Кленовского поучаствует в тематической встрече
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Совет ветеранов Кленовского поучаствует в тематической встрече 

Префектура ТиНАО города Москвы 38 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Представители Совета ветеранов поселения Кленовское 11 апреля поучаствуют во встрече, приуроченной к Международному дню освобождения узников фашистских концентрационных лагерей.
— Мероприятие проведут в актовом зале Дома культуры «Звездный» в Краснопахорском. От нашего поселения на встречу отправятся три бывших заключенных концентрационных лагерей. Мы почтим память тех, кто не дожил до этого дня, минутой молчания. На мероприятие приедут и представители других муниципальных образований Новой Москвы, — рассказала председатель Совета ветеранов поселения Кленовское Надежда Фадеева.
Она добавила, что тематическая встреча проходит в Краснопахорском ежегодно.
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