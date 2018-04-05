Совет ветеранов Кленовского поучаствует в тематической встрече

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Представители Совета ветеранов поселения Кленовское 11 апреля поучаствуют во встрече, приуроченной к Международному дню освобождения узников фашистских концентрационных лагерей.

— Мероприятие проведут в актовом зале Дома культуры «Звездный» в Краснопахорском. От нашего поселения на встречу отправятся три бывших заключенных концентрационных лагерей. Мы почтим память тех, кто не дожил до этого дня, минутой молчания. На мероприятие приедут и представители других муниципальных образований Новой Москвы, — рассказала председатель Совета ветеранов поселения Кленовское Надежда Фадеева.

Она добавила, что тематическая встреча проходит в Краснопахорском ежегодно.