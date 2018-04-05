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Неделю детской книги организуют для юных жителей Краснопахорского
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Неделю детской книги организуют для юных жителей Краснопахорского 

Префектура ТиНАО города Москвы 40 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Ученики младших классов школы №2075 в селе Красная Пахра 6 апреля примут участие в Неделе детской книги. Об этом сообщила заведующая филиалом №2 Краснопахорской централизованной библиотечной системы Ольга Горячкина.
— Мы ждем ребят из младших классов, которые подготовили для тематической выставки свои рисунки и разучили стихотворения. Их они зачитают на праздничном мероприятии, — сообщила Ольга Горячкина.
Для учеников в библиотеке придумали викторину с вопросами о произведениях детских писателей: Сергея Михалкова, Самуила Маршака и Агнии Барто. Для участников встречи подготовят призы.
Неделя детской книги ежегодно проводится в московских библиотеках во время весенних каникул.
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