Неделю детской книги организуют для юных жителей Краснопахорского

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Ученики младших классов школы №2075 в селе Красная Пахра 6 апреля примут участие в Неделе детской книги. Об этом сообщила заведующая филиалом №2 Краснопахорской централизованной библиотечной системы Ольга Горячкина.

— Мы ждем ребят из младших классов, которые подготовили для тематической выставки свои рисунки и разучили стихотворения. Их они зачитают на праздничном мероприятии, — сообщила Ольга Горячкина.

Для учеников в библиотеке придумали викторину с вопросами о произведениях детских писателей: Сергея Михалкова Самуила Маршака и Агнии Барто. Для участников встречи подготовят призы.

Неделя детской книги ежегодно проводится в московских библиотеках во время весенних каникул.