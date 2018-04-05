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В Иванове пройдет фестиваль телесериалов «Пилот»
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В Иванове пройдет фестиваль телесериалов «Пилот» 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
ИВАНОВО, 5 апр — РИА Новости. Фестиваль телесериалов «Пилот» пройдет в Иванове с 12 по 15 сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Президентом фестиваля стал кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский. В команду нового кинофорума также вошли советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, российские продюсеры Федор Бондарчук, Александр Цекало, Игорь Толстунов, Сергей Сельянов, Александр Акопов", — сказал собеседник агентства.
rightОн напомнил, что о намерении провести фестиваль самого «длинного» кино — телесериалов было объявлено на церемонии вручения Премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой Орел» в январе текущего года. Сейчас, как рассказали в оргкомитете фестиваля, формируется конкурсная программа. Организаторы подчеркивают, что киносмотр призван дать зрителям возможность познакомиться с выходящими в этом году телесериалами, стать местом общения ведущих представителей теле— и киноиндустрии России, обмена опытом.
Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский направил обращение в правительство РФ с просьбой поддержать фестиваль. Министерству культуры поручено оказать содействие в организации нового кинофорума.
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