В Иванове пройдет фестиваль телесериалов «Пилот»

ИВАНОВО, 5 апр — РИА Новости . Фестиваль телесериалов «Пилот» пройдет в Иванове с 12 по 15 сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

rightОн напомнил, что о намерении провести фестиваль самого «длинного» кино — телесериалов было объявлено на церемонии вручения Премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой Орел» в январе текущего года. Сейчас, как рассказали в оргкомитете фестиваля, формируется конкурсная программа. Организаторы подчеркивают, что киносмотр призван дать зрителям возможность познакомиться с выходящими в этом году телесериалами, стать местом общения ведущих представителей теле— и киноиндустрии России, обмена опытом.

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