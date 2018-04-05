Какие знаменитости стали гражданами России

За последние годы гражданство России получили многие знаменитые люди, так что становится ясно — ни о каком падении авторитета нашей страны на международной арене речи не идет, скорее, происходит обратный процесс. Впрочем, звезды, которые решили стать гражданами нашей страны руководствуются не только престижем или мечтами о России, но и соображениями карьеры и меркантильности.

Спортсмены

В XXI веке наша страна решила взять на вооружение натурализацию иностранных спортсменов, которые по разным причинам хотели бы выступать за Россию. Уже в 2003 году россиянином стал американец Роберт Дж. Холден — баскетболист, что, впрочем, не помешало спортсмену оставить за собой и американское гражданство.

Роберт Холден стал первым чернокожим баскетболистом в России, выступавшим за сборную страны на Чемпионатах Европы и на Олимпийских играх. Холден вполне оправдал доверие — в финале Чемпионата Европы 2007 года он принес российской сборной два очка, что решило исход матча в пользу России и принесло команде чемпионский титул.

В 2010 году гражданкой России стала украинская фигуристка Татьяна Волосожар — она переехала в нашу страну и начала тренироваться в паре с российским спортсменом Максимом Траньковым, что также принесло свои плоды. Они стали троекратными чемпионами России, четырехкратными победителями чемпионата Европы, обладателями кубка Гран-при, чемпионами мира и чемпионами Олимпиады-2014.

Спустя год гражданство России получил белорусский спортсмен Александр Лесун , который после этого четыре раза становился победителем чемпионатов мира, а в 2016 года взошел на пьедестал Олимпийских игр в Рио-де-Жайнейро (пятиборье).

В 2011 года гражданином нашей страны стал мало кому известный тогда спортсмен из Южной Кореи Виктор Ан (его корейское имя — Ан Хен Су). В 2006 году кореец взял три золотых медали на туринской Олимпиаде, но после травмы на родине его буквально «списали», а в России дали реальный шанс снова стать олимпийским чемпионом: в Сочи Ан завоевал три золотых медали и стал шестикратным чемпионом, а его имя теперь известно всему миру.

Американский сноубордист Виктор Айван Уайлд (Вик Уайлд) стал россиянином в 2012 году, а спустя два года взял два золота на Олимпиаде в Сочи — в дисциплинах параллельный слалом и гигантский параллельный слалом, осуществив мечту, к которой шел долгих 13 лет.

Через год после Олимпиады российское гражданство получил знаменитый американский боксер Рой Джонс-младший. Это желание было продиктовано не только соображениями спортивного будущего, так как его карьера боксера была уже на излете (Рой Джонс 1969 года рождения), но и свободомыслием спортсмена, его «левыми» взглядами и расовыми проблемами в США.

Известно, что он лично просил предоставить ему гражданство президента России Владимира Владимировича Путина

В 2015 году россиянином стал знаменитый боец смешанных единоборств Джеффри Уильям Монсон (США). Стать гражданином России его заставили убеждения: Монсон анархист и считает, что долг каждого человека — бороться против «классовой иерархии и неравенства». Известен тем, что в еще осенью 2014 года вышел на ринг под звучание гимна «Вставай, Донбасс!»

Кроме российского, Монсон имеет гражданство Луганской народной республики и является почетным гражданином Абхазии.

Звезды культуры и кино

Осенью 2011 года российским гражданином стал пианист и дирижер Фабио Мастранджелло (Италия). Сейчас Матранжелло возглавляет Мюзик-холл в Петербурге, является организатором музыкальных фестивалей и руководит проектом «Классика над Волгой», в котором принимают участие солисты Большого театра.

В 2012 в Россию перебралась звезда первой величины из Франции — актер Жерар Депардье . Его «переезд» имел под собой экономическую основу: актера не удовлетворяли высокие налоги на роскошь на родине, и он решил ее поменять. Кроме этого, Депарьдье прекрасно знал, что в России его любят, что у него здесь есть свой зритель. Француз не прогадал: он не только получил гражданство, но ему даже дарили квартиры и сделали его почетным гражданином Удмуртии. В России Депардье не живет, но то и дело приезжает страну — этого требует бизнес.

Двуглавый паспорт имеет знаменитый дирижер Теодор Курентзис (Греция). Правда, в отличии от француза, он живет и работает в России уже около 30 лет. Он основатель оркестра musicAeterna и хора musicAeterna, является обладателем «Ордена Дружбы» и шестикратным обладателем национальной премии «Золотая маска». Сейчас Курентзис занимает должность худрука театра оперы и балета имени Петра Ильича Чайковского (Пермь), руководит Международным Дягилевским фестивалем.

В 2015 году в Россию вернулся художник Юрий Куперман (США), который уехал в Израиль в 1972 году, а затем жил во Франции и в Америке. Автор книги «Сфумато», сейчас проектирует интерьеры Воронежского академического театра драмы.

Зимой 2016 года российское гражданство получил знаменитый публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман , который до этого имел украинское гражданство и даже баллотировался в Верховную Раду в 1994 году.

В этом же году наша страна получила в качестве гражданина еще одного популярного американского актера — Стивена Фредерика Сигала, который, как оказалось, имеет российские корни. В нашей стране родился его дед с фамилией Зегельман, кроме этого, в крови актера течет небольшая толика то ли бурятской, то ли калмыцкой крови. На принятие гражданства Сигала подтолкнул интерес к родине предков и бизнес.