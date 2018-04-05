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В библиотеке на Сайкина отметили «Книжкины именины»
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В библиотеке на Сайкина отметили «Книжкины именины» 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В библиотеке № 124 на улице Сайкина 3 апреля прошла библиоэкскурсия «Книжкины именины», приуроченная к Международному дню детской книги. Об этом рассказала заведующая библиотекой Гоар Арутюнян.
— Наши юные друзья ознакомились с историей этого праздника, отмечаемого в день рождения Ганса Христиана Андерсена — великого сказочника, любимого не только детьми, но и взрослыми. Также мы провели для ребят экскурсию по библиотеке, рассказав об особенностях ее работы, ознакомили с фондом и книжно-иллюстративными выставками, — сообщила Арутюнян.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Сайкина, дом 9/1. (вт)
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