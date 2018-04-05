Жители с инвалидностью прошли реабилитационные занятия

Люди с инвалидностью, проживающие в районе Сокольники, прошли курс комплексной реабилитации в филиале «Соколиная гора» ТЦСО «Сокольники», а также других реабилитационных учреждениях.

В прошлом году благодаря работникам социальных служб района двести семьдесят жителей Сокольников смогли посетить занятия адаптивной физической культурой и дыхательной гимнастикой, получить психологическую поддержку и динамическое наблюдение, а также принять участие в культурных мероприятиях.

Ресурсный центр для инвалидов «Солнечный круг» провел занятия для девяти детей и молодых людей с инвалидностью из Сокольников.

Также помощь 11 жителям была оказана в Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов им. Л. И. Швецовой, а четырем инвалидам — в Реабилитационном центре «Преодоление». Занятия в Ресурсном центре «Текстильщики» прошли шесть взрослых и семь детей с инвалидностью. В Крыму реабилитационные услуги были оказаны девяти жителям Сокольников.

Добавим, что получатели социальных услуг отделения социальной реабилитации инвалидов могут на льготных условиях посещать аквапарк «Карибия».

Более подробная информация об условиях оказания помощи инвалидам предоставляется в ТЦСО «Сокольники» и по телефону: +7 (499) 268-37-46.