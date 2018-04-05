В дни матчей ЧМ-2018 по футболу в Нижнем Новгороде вводится запрет на продажу алкоголя

Заместитель министра Елена Соловьева сегодня в ходе бизнес-форума по подготовке к чемпионату мира рассказала, что ограничения продажи алкоголя связаны с усилением мер безопасности. Планируется, что на территории Нижнего Новгорода запрет и ограничения будут в следующих зонах:

автостанция «Сенная»автовокзал «Щербинки»аэропорт «Стригино»железнодорожный вокзалплощадь им. Киселева (центр Автозавода) центр билетирования «Дворец спорта»территория вокруг стадиона «Нижний Новгород»территория вокруг фан-зоны на площади Минина

Как существует несколько степеней опьянения, так вводится и несколько степеней ограничения продажи алкоголя.

В радиусе 100-150 метров от автостанции «Сенной», автовокзала «Щербинки» и Центра билетирования «Дворец спорта» (на проспекте Гагарина), а также на площади Киселева (включая парк и прилегающие улицы) — запрет на розничную продажу алкоголя в «потребительской стеклянной таре» (то есть в бутылках) в магазинах и кафе вводится накануне и в день проведения матча. Всего 12 дней: 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30 июня, 1 июля 5, 6 июля. В общей сложности, ограничения коснутся 7 заведений общепита и 3 магазинов. Поясним, что продавать алкоголь нельзя только в бутылках; в жестяных банках и в пластиковых бутылках, стаканах, коробках — допустимо.

На шесть дней — в дни проведения матчей (18, 21, 24, 27 июня, 1, 6 июля) — вводится полный запрет продажи алкогольной продукции в магазинах и заведениях общепита в «Стригино», на железнодорожном вокзале, а также в радиусе 2 км от стадиона «Нижний Новгород». Единственное исключение — это гостиницы, включенные в объекты размещения клиентских групп FIFA. А вот торгово-развлекательный центр «Седьмое небо» в дни матчей ЧМ, наоборот, будет закрываться полностью.

2-километровая зона вокруг стадиона включает в себя весь микрорайон «Мещерское озеро», площадь Революции, часть улицы Литвинова, улицу Советскую… Всего в этой зоне находится 70 магазинов и 35 объектов общественного питания.

Накануне матчей вокруг футбольной арены вводится полный запрет (и в бутылках, и в жестяных банках, и в пластиковых бутылках, и коробках) на продажу алкоголя в магазинах. В кафе и ресторанах — нельзя будет продавать дурманящие напитки только в стеклянной таре.

Кстати, на самом стадионе слабоалкогольные напитки будут продаваться. Правда, только одного производителя — партнера чемпионата мира по футболу.

Территория, прилегающая к фан-зоне на площади Минина и Пожарского. В нее включен практически весь исторический центр Нижнего Новгорода: Зеленский съезд, улицы Добролюбова, Большая Покровская, Грузинская, площадь Горького, улица Горького, площадь Сенная, Красная слобода, Нижневолжская набережная (кстати, улица Рождественская под ограничения не попадает). Всего 54 магазина и 117 объектов питания.

Накануне и в дни проведения матчей ЧМ по футболу в Нижнем Новгороде, в дни трансляций матчей с участием сборной России (14, 19, 25 июня), полуфиналов (10 и 11 июля) и финала 15 июля — вводится полный запрет продажи алкоголя в магазинах. В общепите можно будет купить алкоголь на розлив.

— Кто будет продавать на улице — летние кафе, и летние площадки — только пластик, — посоветовала предпринимателям Елена Соловьева. — Внутри помещений я вам рекомендую и очень прошу не продавать алкогольную продукцию в таре потребителя. То есть бутылку вина продать и поставить на стол посетителю — этого делать не нужно. Если хотите, продавайте в свою тару и подавайте.