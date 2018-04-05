Барды «Двуречья» завершили в Соколиной горе цикл вечеров бардовской песни

Барды Ольга Мириджанашвили и Вадим Михеев представили публике как собственные произведения, так и песни на стихи Н. Заболоцкого, А. Розенбаума, Ю. Левитанского.

Клуб «ВэЯки» организовал в районной библиотеке № 84 песни встречу с дуэтом «Двуречье» для любителей авторской песни. Артисты сумели превратить свое выступление в представление с помощью рукотворных колокольчиков и свистулек, созданных Ольгой. Вечер был завершен исполнением песен под гитару всеми желающими и традиционным чаепитием в дружеском кругу. Руководитель клуба Виктор Дихтярев напомним собравшимся, что грядет перерыв во встречах любителей бардовской песни до октября нынешнего года. Однако двери библиотеки №84 по-прежнему открыты для читателей и любителей культурного досуга.

Адрес библиотеки: улица Щербаковская, дом 54.

Контактный телефон: +7 (499) 166-79-43.

Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека № 84».