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Барды «Двуречья» завершили в Соколиной горе цикл вечеров бардовской песни
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Барды «Двуречья» завершили в Соколиной горе цикл вечеров бардовской песни 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Барды Ольга Мириджанашвили и Вадим Михеев представили публике как собственные произведения, так и песни на стихи Н. Заболоцкого, А. Розенбаума, Ю. Левитанского.
Клуб «ВэЯки» организовал в районной библиотеке № 84 песни встречу с дуэтом «Двуречье» для любителей авторской песни. Артисты сумели превратить свое выступление в представление с помощью рукотворных колокольчиков и свистулек, созданных Ольгой. Вечер был завершен исполнением песен под гитару всеми желающими и традиционным чаепитием в дружеском кругу. Руководитель клуба Виктор Дихтярев напомним собравшимся, что грядет перерыв во встречах любителей бардовской песни до октября нынешнего года. Однако двери библиотеки №84 по-прежнему открыты для читателей и любителей культурного досуга.
Адрес библиотеки: улица Щербаковская, дом 54.
Контактный телефон: +7 (499) 166-79-43.
Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека № 84».
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