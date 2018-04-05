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Шедевры Листа и Шопена прозвучали на улице Сальвадора Альенде
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Шедевры Листа и Шопена прозвучали на улице Сальвадора Альенде 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В филиале «Сокол» ГБУ ТЦСО «Беговой» 4 апреля состоялся концерт камерной музыки для получателей социальных услуг отделения дневно
го пребывания. Подробности сообщили организаторы.
— Прозвучали шедевры гениальных композиторов — Фридерика Шопена и Ференца Листа, — рассказал представитель центра соцобслуживания. — Мероприятие удалось на славу, номера сопровождались аплодисментами.
Напомним, филиал «Сокол» ГБУ ТЦСО «Беговой» расположен по адресу: улица Сальвадора Альенде, дом 1. Справки по телефону 8 (499) 157-48-37. (ео)
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