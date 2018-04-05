Путин назвал стоимость объектов для ЭКСПО-2025

«Россия принимает участие в выставочном движении давно. Мы были участниками первой выставки, в XIX веке, а в прошлом году были партнерами деловой программы ЭКСПО-2017 в Астане. Регулярно принимаем участие в подобных мероприятиях на самых различных площадках, но до сих пор Россия такого крупного мероприятия у себя дома, на своей территории не проводила, — заметил глава государства. — Вы смогли убедиться наверняка, что Екатеринбург — это один из наших крупных промышленных центров. Там представлены практически все наши ведущие промышленные компании, и штаб-квартиры многих из них там находятся. Очень много совместных предприятий, по-моему, до 400 предприятий с международным участием иностранного капитала».

"Мы думаем, что если выставка пройдет в России, в Екатеринбурге, под выставочные площади выделяется до 500 дополнительных гектаров. Думаю, вы видели место, место очень удобное: между центром города и аэропортом. Если все это произойдет, мы рассчитываем принять у себя представителей не менее 140 государств. Это примерно 14 миллионов человек, в 10 раз больше, чем проживает жителей в городе и ближайшем пригороде, а там где-то 1,4 миллиона с прилегающими территориями", — продолжил Путин.

"Приблизительная стоимость возведения объектов будет примерно 1,5 миллиарда евро. Средства будут выделяться из федерального и регионального бюджетов. Планируем, что частично мы сможем погасить эти расходы за счет деятельности самих выставочных площадей, а частично эти средства будут получены за счет привлечения частных компаний, заинтересованных в этой работе", — отметил президент.

"Наверняка вам тоже рассказывали о том, что мы планируем развернуть целую программу по улучшению городской среды. Это связано с транспортной инфраструктурой, с развитием города, со строительством линии метро, монорельсов, парковой зоны. Все это, конечно, пойдет на пользу развитию региона. Тем более что это регион, как я уже сказал, для нас традиционно промышленно развитый", — пояснил глава государства.

"Мы предлагаем целую программу участия в этой выставке представителей развивающихся экономик. Причем готовы взять на себя значительную часть расходов, связанную с этим", — объявил Путин. «В этой связи, на мой взгляд, представляется важным, что город Екатеринбург находится как раз между Европой и Азией. Он как раз, как вы обратили внимание, почти в центре огромной российской территории — на Урале, — отметил он. — Мне кажется, в этом тоже есть определенное преимущество: логистика, транспорт позволяют примерно за одинаковое время добраться до этого места из различных уголков мира».

"У нас большой, хороший опыт проведения международных мероприятий такого масштаба. Мы сейчас завершили практически подготовку к чемпионату мира по футболу. В начале этой работы мы приняли федеральный закон, который структурировал всю работу в плане подготовки чемпионата мира. Мы готовы в случае положительного решения по Екатеринбургу принять такой же федеральный закон, который разработаем вместе с организаторами для того, чтобы вся эта работа была структурирована и приняла бы системный характер", — также заявил президент.