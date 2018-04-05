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Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий пообщался с главой Самары
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Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий пообщался с главой Самары 

Волга Ньюс 2 часа назад
Митрополит Сергий отметил в беседе, что всегда интересуется жизнью города, особенно вопросами церковно-административных отношений.
Управляющий Самарской митрополией обсудил с главой Самары развитие церковной жизни в городе, в том числе вопросы предоставления земельных участков под строительство храмов и детских духовно-просветительских центров, а также благоустройство территории вокруг храма Святой Софии Премудрости Божией.
Глава Самары Елена Лапушкина поблагодарила митрополита Сергия за то, что Самарская епархия проводит большую работу по сохранению семейных ценностей, а также занимается патриотическим, духовно-просветительским воспитанием молодежи.
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