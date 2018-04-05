Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий пообщался с главой Самары

Митрополит Сергий отметил в беседе, что всегда интересуется жизнью города, особенно вопросами церковно-административных отношений.

Управляющий Самарской митрополией обсудил с главой Самары развитие церковной жизни в городе, в том числе вопросы предоставления земельных участков под строительство храмов и детских духовно-просветительских центров, а также благоустройство территории вокруг храма Святой Софии Премудрости Божией.