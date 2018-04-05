Комиссия по делам несовершеннолетних обсудила подростковую преступность

На совещании были рассмотрены вопросы, касающиеся мер, направленных на предупреждение преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также профилактику алкоголизма и наркомании в подростковой среде, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Представитель ГУВД по Самарской области отметил, что по итогам первых двух месяцев 2018 года в регионе наблюдается снижение подростковой преступности на 10,7%. На 15% уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений, на 42,9% — краж из квартир, на 25% — мошенничеств, на 85,7% -преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств, на 26,7% — совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 9,4% — группой несовершеннолетних или при их участии. В то же время зарегистрирован рост количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, на 12,5% (с 273 до 307). При этом более половины составляют преступления, предусмотренные ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Руководитель управления реализации общеобразовательных программ регионального министерства образования и науки Оксана Чуракова в своем докладе сделала акцент на первичной профилактике правонарушений среди детей и подростков. По ее словам, существенное значение в предупреждении криминальных проявлений несовершеннолетних имеет система дополнительного образования. В 2017 году общий охват вовлечения в нее детей и подростков составил 78,5%. В образовательных учреждениях при профилактической работе с трудными подростками применяется индивидуальный подход. О. Чуракова отметила, что в области продолжается работа по внедрению служб школьной медиации, сейчас их 65. Планируется, что к концу года будет создано более ста. К настоящему времени школьными службами примирения решено 659 конфликтных ситуаций, через них прошло 2 997 подростков и 198 взрослых.