Руки вверх: лучшие события выходных от НГС

Ностальгическая лекция об игровых приставках

В пятницу вечером на «Этаже» ждут тех, у кого слова «Денди» и «Сега» вызывают лёгкие мурашки. «Рассмотрим первые четыре поколения консолей и всемирный кризис игровой индустрии, поговорим о причинах её формирования и о том, почему сейчас мы видим её такой, какая она есть», — обещают организаторы встречи.

Когда? 6 апреля Где? В культурном центре «Этаж» (Ленина, 71) Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? Бесплатно (16+)

Концерт группы «Руки вверх»

В продолжение темы детства — в пятницу в Новосибирске споёт Сергей Жуков . Страшно подумать, но «Руки вверх» на сцене уже 20 лет. Тех, кто когда-то напевал песню «простого студента», ждут в ЛДС — билеты ещё есть (хоть и недешёвые).

Когда? 6 апреля Где? В ЛДС «Сибирь» Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? 2900 рублей (18+)

В этот же вечер со стильной акустической программой выступит группа Therr Maitz. Коллектив под руководством Антона Беляева, полуфиналиста шоу «Голос» и одного из самых награждаемых музыкантов России, представит свои хиты в акустическом исполнении. Therr Maitz уже покорили миллионы сердец по всей России и ближнему зарубежью, а теперь приедут в Новосибирск 6 апреля и выступят в ДКЖ.

Когда? 6 апреля Где? В ДКЖ Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? 1400–3200 рублей (12+)

Документальная видеоопера «Три истории»

Новосибирск стал одним из пяти городов России, в которых покажут уникальную документальную видеооперу о важнейших событиях прошлого века. Произведение создал основатель американского минимализма Стив Райх вместе с видеохудожницей Берил Корот. Над оперой они трудились с 1998 по 2002 год. В основе сюжета — три реальных факта: крушение в 1937 году гигантского немецкого дирижабля «Гинденбург», испытания США атомной бомбы во время холодной войны и клонирование овечки. Музыка, реальные рассказы учёных в записи и видеоряд образуют масштабную историю о науке, политике и обществе.

Когда? 6 апреля Где? В ГКЗ имени Каца (Красный проспект, 18/1) Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? 450–1500 рублей (12+)

Средневековый фестиваль «Вызов»

В эти выходные состоится традиционный рыцарский фестиваль. В программе не только мужские турниры и массовые сходы, но и женские баталии. Для зрителей будут работать средневековый тир, точки с едой и интерактивные площадки. Расписание фестиваля можно найти в группе события во «ВКонтакте».

Когда? 7 и 8 апреля Где? В лофт-парке «Подземка» (Красный проспект, 161) Во сколько? В субботу с 12:00 до 17:00, в воскресенье с 12:00 до 15:00 Сколько стоит? 250 рублей (12+)

Встречи с писательницей

В пятницу и субботу можно пообщаться с российско-немецкой писательницей Ольгой Мартыновой , обладательницей престижных литературных наград, среди которых Берлинская литературная премия. 6 апреля она выступит в клубе «Арт П. А. Б.» в Академгородке. Там она представит эссе из своего нового сборника «О глупости момента» и поучаствует в дискуссии на тему «Россия и Европа сегодня: вопросы идентичности». Её оппонентами станут философ Роман Шамолин, культуролог Лада Юрченко и общественный деятель Наталья Пинус . 7 апреля в областной научной библиотеке Ольга Мартынова прочитает отрывки из своего романа «Ловушка для ангелов» и побеседует с новосибирским писателем Виталием Сероклиновым.

Когда? 6 и 7 апреля Где? В клубе «Арт П. А. Б.» (Терешковой, 12А) и областной библиотеке (Советская, 6) Во сколько? В 18:00 и в 16:00 Сколько стоит? Бесплатно (18+)

Поэтический баттл

В галерее «Респект» соберутся современные новосибирские поэты, способные рифмовать строчки в режиме «здесь и сейчас». Они смогут показать, на что способны, а оценивать их творчество будут опытные коллеги и заслуженные литературные деятели города. А ещё зрители, среди которых можете оказаться и вы.

Когда? 7 апреля Где? В арт-галерее «Респект» Во сколько? В 17:00 Сколько стоит? Бесплатно (18+)

Бесплатный актёрский тренинг

Занятие будет посвящено поиску гармонии между внутренним состоянием человека, его движениями и звучащей музыкой. Организаторы предупреждают: это не классический актёрский тренинг с дыхательными практиками и артикуляционными разминками, а вечер самопознания. Вести тренинг будет Игорь Вавилкин, выпускник Алтайского государственного института культуры и искусств, режиссёр КДЦ имени Станиславского. На встречу нужно приходить в удобной одежде и обуви (или брать её с собой).

Когда? 7 апреля Где? В пространстве «АртЕль» (Романова, 23) Во сколько? В 18:00 Сколько стоит? Бесплатно (14+)

Концерт рэпера Мота

Модный рэпер и кумир юных девушек Мот, как ни странно, любит джаз. Он много экспериментировал, сумел обрести свою узнаваемую манеру исполнения и выйти из узких хип-хоп-кругов на большую сцену. Под его песни можно танцевать, что немаловажно в субботу вечером.

Когда? 7 апреля Где? В клубе «Отдых» (Гоголя, 15) Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? 1500 рублей (12+)

Концерт «Хоронько оркестра»

В «Бродячей собаке» выступят музыканты совсем другого формата — это джазовый коллектив, возглавляемый драматическим артистом. В основе их шоу — импровизации и живое общение со слушателями. В состав «Хоронько оркестра» входят музыканты экстра-класса, известные по работе с такими звёздами, как Жанна Агузарова Лайма Вайкуле , группы «Колибри» и «Ночные Снайперы». Академическую выдержанность в бесшабашность музыкальных импровизаций оркестра вносит кларнет Сергея Ушакова , концертмейстера Санкт-Петербургской государственной консерватории.

Когда? 7 апреля Где? В кабаре-кафе «Бродячая собака» (Каменская, 32) Во сколько? в 21:00 Сколько стоит? 1500–2000 рублей

Юбилей новосибирского комедийного шоу «Вечерний Убрант»

Шоу отметит своё пятилетие и исчезнет, чтобы уступить дорогу молодым проектам. На сцене встретятся чемпионы КВН НГТУ, чемпионы открытой лиги и победитель летнего кубка «Вечернего Убранта». Во втором отделении гостей ждёт экспериментальный юмор, которого ещё ни разу не было в программе.

Когда? 7 апреля Где? В лофт-парке «Подземка» (Красный проспект, 161) Во сколько? В 22:00 Сколько стоит? 300 рублей

Весенний фримаркет

Весна — пора обновления, в том числе и гардероба. Организаторы встречи предлагают всем желающим отдать ненужные вещи тем, кому они пригодятся. Или, наоборот, найти что-то интересное для себя. Приносить можно книги, одежду, обувь, бижутерию и другие чистые вещи хорошего качества.

Когда? 8 апреля Где? В хобби-центре «Зодиак» (Невельского, 55) Во сколько? В 12:00 Сколько стоит? Бесплатно (0+)

На мероприятии под названием «Как стать писателем в России? И надо ли это делать?» выступит Марина Степнова, автор романов «Безбожный переулок», «Женщины Лазаря» (получил третью премию «Большая книга») и «Хирург» (вошёл в длинный список премии «Национальный бестселлер»). Она расскажет о книге, над которой сейчас работает, и о том, каково вообще быть писателем.

Когда? 8 апреля Где? В областной библиотеке (Советская, 6) Во сколько? В 13:00 Сколько стоит? Бесплатно (18+)

Концерт новосибирской группы, которая покорила Москву

Новосибирский дуэт «Буерак» снова выступит на родине — на концерте ребята презентуют новый сингл «Друг». Группа играет музыку простую и честную — это мелодичный постпанк, который звучал бы уместно и на дискотеке в Манчестере 80-х, и на полуподпольном концерте в ленинградском доме культуры в 90-е. О своём творческом пути ребята рассказали в прошлогоднем интервью НГС.

Когда? 8 апреля Где? В кабаре-кафе «Бродячая собака» (Каменская, 32) Во сколько? В 20:00 Сколько стоит? 700 рублей (18+)

Билли Новик из Billy's Band подготовил программу из песен «Гражданской Обороны» ещё в 2015 году — её тепло встретили фанаты обеих групп в Москве и Санкт-Петербурге. В Новосибирске питерский музыкант исполнит композиции легендарного Егора Летова впервые.

Когда? 8 апреля Где? В клубе «Отдых» (Гоголя, 15) Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? 1000–1800 рублей (18+)

Выставка картин «Тайны личных коллекций. Частные коллекции произведений искусства в Сибири»

Из выставок можно отметить «Тайны личных коллекций», её подготовил художественный музей вместе с галеристом Григорием Гапоновым. В залах можно будет увидеть произведения искусства XIX–XX веков из частных собраний, которые никогда прежде не показывали широкой публике.

Когда? С 6 апреля по 9 мая Где? В художественном музее Во сколько? С 12:00 до 20:00 Сколько стоит? 300 рублей (для школьников, студентов и пенсионеров — 150 рублей, для дошкольников — 70 рублей) (6+)

Выставка «Сказочные реки, былинные берега»

С детьми стоит сходить на выставку произведений графики и декоративно-прикладного искусства конца XIX — начала XXI века, в основе которых — известные сказочные сюжеты. Здесь можно проследить эволюцию «картинок» от лубка до современной иллюстрации и оценить мастерство художников-графиков. Важное место в экспозиции занимают произведения на темы сказок Пушкина.

Когда? С 5 апреля по 8 июня Где? В художественном музее Во сколько? С 12:00 до 20:00 Сколько стоит? 200 рублей, льготный билет — 100 рублей, детский (до 10 лет) — 50 рублей (0+)

На экраны вышло сразу несколько достойных фильмов, среди них — боевик «Жажда смерти». Харизматичный Уиллес играет хирурга Пола Керси, который однажды становится карателем преступников и народным героем. Он мстит за свою жену и дочь, но, судя по трейлеру, фильм трудно назвать тяжёлым и он понравится любителям бодрых и стильных боевиков.

Второй фильм о приключениях писаря Николая Гоголя — на этот раз он бросает вызов загадочному тёмному всаднику, который жестоко расправляется с девушками близ села Диканька. Собрав команду из странных персонажей, он пытается заманить злодея в ловушку, но ему мешает чудовище по имени Вий, один взгляд которого способен забрать душу смертного. В общем, исторического фильма не ждите, но фэнтези с бодрой современной музыкой и спецэффектами вам обеспечено.

Драма «Голодные сердца» (18+)

В прокат вышел ужастик «Винчестер. Дом, который построили призраки» (16+), но куда более страшным кажется фильм «Голодные сердца» безо всяких монстров и домов-убийц. Он рассказывает о, казалось бы, идеальной паре, у которой однажды рождается ребенок — и всё идёт наперекосяк. Жена так стремится защитить сына от окружающего мира, что у неё развивается фанатичная одержимость веганством и чистотой — и это выглядит страшно. Муж пытается остановить её и спасти ребёнка. Итальянский фильм снискал восторженные отзывы критиков.

Добрая история «Белль и Себастьян» (6+)

Фильм снят по мотивам повестей французской писательницы и актрисы Сесиль Обри. Место действия — небольшая идиллическая деревушка во Франции в годы Второй мировой войны. В горах появляется огромная собака, которую отчаянно боятся жители деревни — но только не мальчик-сирота Себастьян. В животном он находит друга, и это становится началом большого приключения.

Где? В кинотеатрах города Когда? С 5 апреля