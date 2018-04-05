Джастин Бибер стал супергероем — в прямом смысле слова!

-летний певец снялся в юмористическом скетче Руди Манкусо под названием «Супергерой-расист». Задумка в том, что испанский, шведский и афроамериканский супермены спорят, кто из них круче. Джастин в споре не участвует, но супермена тоже играет — канадского. Он появляется в хоккейном снаряжении и зазывает всех на игру.

«Эй, парни, что происходит? Простите, я опоздал» — с такими словами Бибер появляется в кадре.

Но на предложение канадского супергероя сыграть в хоккей, никто согласием не ответил. Остальным некогда — у них продолжается спор. И, знаете, что они решили? Кто выпьёт непонятную зелёную жидкость, не повалится с ног, тот и есть самый крутой супермен! Всех карт не раскрываем, что было дальше, посмотрите сами.

Но, вот, что ещё важно. Джастин — не единственная звезда, появившаяся в ролике. За диджейским пультом стоит Алессо. В споре он тоже не участвует, зато всех музыкой развлекает.

И, кстати, о ней. Фанаты могут не переживать: Джастин о своей основной деятельности не забыл и в актёры не ушёл. Сейчас у него небольшой перерыв, а дальше — вновь покорять музыкальные чарты.