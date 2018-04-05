Ещё
Джастин Бибер стал супергероем — в прямом смысле слова!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джастин Бибер стал супергероем — в прямом смысле слова! 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
-летний певец снялся в юмористическом скетче Руди Манкусо под названием «Супергерой-расист». Задумка в том, что испанский, шведский и афроамериканский супермены спорят, кто из них круче. Джастин в споре не участвует, но супермена тоже играет — канадского. Он появляется в хоккейном снаряжении и зазывает всех на игру.
«Эй, парни, что происходит? Простите, я опоздал» — с такими словами Бибер появляется в кадре.
Но на предложение канадского супергероя сыграть в хоккей, никто согласием не ответил. Остальным некогда — у них продолжается спор. И, знаете, что они решили? Кто выпьёт непонятную зелёную жидкость, не повалится с ног, тот и есть самый крутой супермен! Всех карт не раскрываем, что было дальше, посмотрите сами.
Но, вот, что ещё важно. Джастин — не единственная звезда, появившаяся в ролике. За диджейским пультом стоит Алессо. В споре он тоже не участвует, зато всех музыкой развлекает.
И, кстати, о ней. Фанаты могут не переживать: Джастин о своей основной деятельности не забыл и в актёры не ушёл. Сейчас у него небольшой перерыв, а дальше — вновь покорять музыкальные чарты.
Popcake.tv: последние новости
Мальбэк и Сюзанна покажут «Гипнозы» в Москве Раскрыта тайна распределяющей шляпы из «Гарри Поттера» Шон Мендес отправляет все свои хиты Камиле Кабелло
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием28
Как выглядели супермодели в 1950-е годы
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?3
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение