Светлая Пасха. Куда сходить в Барнауле с 6 по 8 апреля 

6 апреля / пятница
Ярмарка мёда
С 6 по 15 апреля на пешеходной улице Мало-Тобольская расположится выставка-ярмарка «Медовая».
Ярмарка пройдёт в рамках фестиваля алтайского мёда «Здоровье горожанина».
Барнаульцы смогут ознакомиться с продукцией алтайских пчеловодов и попробовать разнообразные сорта мёда из районов края.
Беседа о здоровье
В детской библиотеке №30 состоится информационный диалог с детьми о здоровье «Пусть всегда будет завтра».
В ходе встречи ребята узнают, как правильно следить за режимом дня и делать зарядку, правильно питаться и употреблять витамины, а также закаляться и заниматься физкультурой.
Начало в 10.00.
Место проведения: ул. Георгиева, 53/1.
Вход свободный.
7 апреля / суббота
Чемпионат по зимнему плаванию
На Пионерском озере в посёлке Булыгино состоится открытие чемпионата города Барнаула по зимнему плаванию.
В рамках чемпионата пройдёт суточный эстафетный марафонский заплыв «Доплыть до победы», посвящённый 73-й годовщине Победы и 70-летию Всемирного Дня здоровья.
Чемпионат продлится два дня, 7 и 8 апреля.
Начало в 12.00.
Театрализованная программа «Приключения Василисы Премудрой»
Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом приглашает ребят на театрализованную шоу программу «Приключения Василисы Премудрой».
Начало в 12.00.
Место проведения: ул. Гоголя, 44.
Стоимость билета 170 руб.
Семейный фестиваль «Растём вместе»
На территории «Эко-ярмарки ВДНХ» пройдёт городской семейный фестиваль «Растём вместе».
На фестивале будет работать несколько площадок: «BEAUTY-зона» — для мам и дочек, богатырская площадка — для пап и сыновей.
Семьи смогут принять участие в конкурсе на самый динамичный «Семейный флешмоб», получить бесплатные консультации от специалистов по детскому здоровью, принять участие в мастер-классах и интеллектуальной игре «Финансовая лестница».
Время проведения: с 12.00 до 17.00.
Место проведения: ул. Взлетная, 2к.
Вход свободный.
Премьера спектакля «Солнце погасло»
В «Доме актёра на Алтае» пластическая мастерская «Амон-Ра» представит премьеру фантастической трагедии «Солнце погасло».
Начало в 19.00.
Место проведения: ул. Льва Толстого, 30.
Стоимость билета 150-300 руб.
8 апреля / воскресение
Пасхальный арт-фестиваль
В Барнаульской епархии, на территории храмового комплекса им. Иоанна Богослова, состоится смотр-конкурс расписных пасхальных яиц «Пасхальный арт-фестиваль».
Начало в 12.00.
Место проведения: ул. Шумакова, 25а.
Вход свободный.
Хороводный баттл
На «барнаульском Арбате» пройдёт праздничный марафон «Хороводный баттл», посвящённый празднику Светлой Пасхи.
В течение трёх часов хороводники будут зазывать гостей закличками, развлекать играми, песнями, танцами и весёлыми хороводами.
В рамках праздника пройдёт ярмарка пасхальной кухни и ремесленного искусства.
Время проведения: с 12.00 до 15.00.
Вход свободный.
Пасхальное чаепитие
«Горная аптека» приглашает на пасхальное чаепитие с отцом Филаретом (Знаменская церковь).
Необходима предварительная запись по тел. (3852) 53-62-67.
Начало в 13.00.
Место проведения: ул. Ползунова, 42.
Стоимость билета 300 руб.
Концерт Русского камерного оркестра
В зале Русского камерного оркестра концертную программу «Светлый праздник» представит Русский камерный оркестр под управлением заслуженного артиста России Алексея Кузнецова.
В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Евгения Баева (гитара) и Вера Сапутина (вокал).
Начало в 17.00.
Место проведения: пр. Комсомольский, 108а.
Стоимость билета 200-300 руб.