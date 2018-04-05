Светлая Пасха. Куда сходить в Барнауле с 6 по 8 апреля

6 апреля / пятница

Ярмарка мёда

С 6 по 15 апреля на пешеходной улице Мало-Тобольская расположится выставка-ярмарка «Медовая».

Ярмарка пройдёт в рамках фестиваля алтайского мёда «Здоровье горожанина».

Барнаульцы смогут ознакомиться с продукцией алтайских пчеловодов и попробовать разнообразные сорта мёда из районов края.

Беседа о здоровье

В детской библиотеке №30 состоится информационный диалог с детьми о здоровье «Пусть всегда будет завтра».

В ходе встречи ребята узнают, как правильно следить за режимом дня и делать зарядку, правильно питаться и употреблять витамины, а также закаляться и заниматься физкультурой.

Начало в 10.00.

Место проведения: ул. Георгиева, 53/1.

Вход свободный.

7 апреля / суббота

Чемпионат по зимнему плаванию

На Пионерском озере в посёлке Булыгино состоится открытие чемпионата города Барнаула по зимнему плаванию.

В рамках чемпионата пройдёт суточный эстафетный марафонский заплыв «Доплыть до победы», посвящённый 73-й годовщине Победы и 70-летию Всемирного Дня здоровья.

Чемпионат продлится два дня, 7 и 8 апреля.

Начало в 12.00.

Театрализованная программа «Приключения Василисы Премудрой»

Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом приглашает ребят на театрализованную шоу программу «Приключения Василисы Премудрой».

Начало в 12.00.

Место проведения: ул. Гоголя, 44.

Стоимость билета 170 руб.

Семейный фестиваль «Растём вместе»

На территории «Эко-ярмарки ВДНХ» пройдёт городской семейный фестиваль «Растём вместе».

На фестивале будет работать несколько площадок: «BEAUTY-зона» — для мам и дочек, богатырская площадка — для пап и сыновей.

Семьи смогут принять участие в конкурсе на самый динамичный «Семейный флешмоб», получить бесплатные консультации от специалистов по детскому здоровью, принять участие в мастер-классах и интеллектуальной игре «Финансовая лестница».

Время проведения: с 12.00 до 17.00.

Место проведения: ул. Взлетная, 2к.

Вход свободный.

Премьера спектакля «Солнце погасло»

В «Доме актёра на Алтае» пластическая мастерская «Амон-Ра» представит премьеру фантастической трагедии «Солнце погасло».

Начало в 19.00.

Место проведения: ул. Льва Толстого, 30.

Стоимость билета 150-300 руб.

8 апреля / воскресение

Пасхальный арт-фестиваль

В Барнаульской епархии, на территории храмового комплекса им. Иоанна Богослова, состоится смотр-конкурс расписных пасхальных яиц «Пасхальный арт-фестиваль».

Начало в 12.00.

Место проведения: ул. Шумакова, 25а.

Вход свободный.

Хороводный баттл

На «барнаульском Арбате» пройдёт праздничный марафон «Хороводный баттл», посвящённый празднику Светлой Пасхи.

В течение трёх часов хороводники будут зазывать гостей закличками, развлекать играми, песнями, танцами и весёлыми хороводами.

В рамках праздника пройдёт ярмарка пасхальной кухни и ремесленного искусства.

Время проведения: с 12.00 до 15.00.

Вход свободный.

Пасхальное чаепитие

«Горная аптека» приглашает на пасхальное чаепитие с отцом Филаретом (Знаменская церковь).

Необходима предварительная запись по тел. (3852) 53-62-67.

Начало в 13.00.

Место проведения: ул. Ползунова, 42.

Стоимость билета 300 руб.

Концерт Русского камерного оркестра

В зале Русского камерного оркестра концертную программу «Светлый праздник» представит Русский камерный оркестр под управлением заслуженного артиста России Алексея Кузнецова

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Евгения Баева (гитара) и Вера Сапутина (вокал).

Начало в 17.00.

Место проведения: пр. Комсомольский, 108а.

Стоимость билета 200-300 руб.