В России может быть принят специальный закон под ЭКСПО-2025

В России может быть принят закон, структурирующий работу по подготовке к выставке ЭКСПО-2025. Об этом сообщил «ТВ Центр» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина на встрече с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок.

Глава государства отметил, что наша страна предлагает программу участия представителям развивающихся экономик, и при этом готова взять на себя значительную часть расходов таких делегаций. Путин также выразил мнение, что Екатеринбург — удобное место для проведения ЭКСПО, поскольку город географически находится практически посередине между Европой и Азией.

"Если выставка пройдет в России, в Екатеринбурге, под выставочные площади выделяется до 500 дополнительных гектаров. Думаю, вы видели место. Место очень удобное — между центром города и аэропортом. Если всё это произойдет, мы рассчитываем принять у себя представителей не менее 140 государств. Это примерно 14 миллионов человек. Мы планируем развернуть целую программу по улучшению городской среды. Всё это, конечно, пойдёт на пользу развитию региона. Тем более что это регион, как я уже сказал, для нас традиционно промышленно развитый", — сказал президент.