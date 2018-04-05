Смерть героя и стихи о любви: чем запомнилось 6 апреля в истории

6 апреля профессиональный праздник отмечают работники следственных органов. Пожелаем им успехов в их непростой службе. А если сомневаетесь, что она и правда опасна и трудна, пересмотрите на досуге хотя бы картину «Профессия — следователь».

1199 год. 6 апреля при осаде замка Шалю-Шаброль в Аквитанском герцогстве пал смертью храбрых король Англии Ричард I Плантагенет по прозвищу Львиное Сердце. Массовая публика знает этого монарха в основном по роману «Айвенго» сэра Вальтера Скотта как зерцало европейского рыцарства. Специалистам же Ричард I известен как один из самых бездарных правителей в истории Британии. Не случайно, наверное, род Плантагенетов век от века хирел, а последний известный потомок этой династии, Бенедикт Камбербэтч , и вовсе подался в актеры.

1327 год. Этим теплым весенним днем на пасхальной мессе в церкви святой Клары, что в Авиньоне, 22-летний Франческо Петрарка впервые повстречал свою Лауру. Увидел и влюбился с первого взгляда. Эту любовь Петрарка пронес через всю жизнь. Запретное для католического священнослужителя чувство он переплавил в алхимическом тигле поэзии, подарив миру множество прекрасных стихов.

1904 год. Родился народный артист СССР Николай Меркурьев. Старшее поколение хорошо помнит его по ролям в картинах «Небесный тихоход», «Летят журавли», «Повесть о настоящем человеке», «Верные друзья».