Придавила малышку грудью

Фото с ресурса blagodarim.by В Муроме перед судом предстанет 37-летняя жительница, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности своей дочери.

Следствием установлено, что в январе этого года 37-летняя мама новорожденной, услышав плач ребенка, забрала малыша, положила к себе в кровать и начала кормить грудью.

В какой-то момент женщина уснула, а проснувшись, обнаружила девочку мертвой. Прибывшие на место врачи «скорой помощи» констатировали смерть ребенка.

По заключению экспертов смерть месячной малышки наступила в результате асфиксии, вызванной перекрытием дыхательных путей.

региональном Следкоме отмечают, что семья состоит на учете в органах системы профилактики по категории «трудная жизненная ситуация» с оказанием социального сопровождения.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.