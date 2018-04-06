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Придавила малышку грудью
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Придавила малышку грудью 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса blagodarim.by  В Муроме перед судом предстанет 37-летняя жительница, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности своей дочери.
Следствием установлено, что в январе этого года 37-летняя мама новорожденной, услышав плач ребенка, забрала малыша, положила к себе в кровать и начала кормить грудью.
В какой-то момент женщина уснула, а проснувшись, обнаружила девочку мертвой. Прибывшие на место врачи «скорой помощи» констатировали смерть ребенка.
По заключению экспертов смерть месячной малышки наступила в результате асфиксии, вызванной перекрытием дыхательных путей.
В региональном Следкоме отмечают, что семья состоит на учете в органах системы профилактики по категории «трудная жизненная ситуация» с оказанием социального сопровождения.
Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.
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