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Бесстрашный шестилетний мальчик угоняет «Волгу», чтобы впечатлить подружку
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Бесстрашный шестилетний мальчик угоняет «Волгу», чтобы впечатлить подружку 

Авторамблер 55 минут назад
Фото: Авторамблер
Маленький мальчик, которому, судя по видео, нет и 7 лет, решил впечатлить подружку и угнать припаркованную неподалеку Волгу. Дело облегчало то, что, по местным традициям, машину оставили с ключами в замке зажигания. Взрослые почти сразу поняли, что происходит что-то не то, но сделать ничего не смогли: ребенок закрылся изнутри и поехал по своим делам.
Спасло ситуацию то, что ребенок пока ещё только начинающий волговод: машина быстро заглохла (что ж ты газу не поддавал!), взрослые разбили стекло и вытащили автоугонщика из машины. Ему достались не только подзатыльники и шлепки, но и слава великого автоугонщика.
Уверены, что на девочку он произвел незабываемое впечатление.
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