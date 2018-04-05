Волонтеры раздали пасхальные подарки малообеспеченным семьям 

Волонтеры раздали малообеспеченным семьям подарки, которые как раз пригодятся в Страстную неделю. В коробках и пакетах — постная еда, передает «МИР 24».
По всей России их получили более 70 тысяч детей. Все они не только из семей с низким доходом, есть ребята и с ограниченными возможностями. Акция прошла в десяти регионах России.
«Сегодня православный новый год. Мы живем от Пасхи до Пасхи, в этом смысл. От праздника к празднику, от воскресения к воскресению. Подарки все постные, хотя до его окончания и осталось три дня, и вот уже все будем разговляться. Тем не менее, смысл не в посте, а в радости», — отметил актер Андрей Мерзликин.
Также подарки раздавали через социальные службы и приходы Русской православной церкви.
Православные в этом году встречают Пасху 8 апреля.
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