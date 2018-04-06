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Фото: Крис Прэтт пообщался с фанатами «Мстителей: Война бесконечности» в Бразилии
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Фото: Крис Прэтт пообщался с фанатами «Мстителей: Война бесконечности» в Бразилии 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
«Мстители: Война бесконечности» появятся в кинотеатрах 27 апреля (в России, напомним, чуть позже — 3 мая), так что звезды Marvel уже пакуют чемоданы, чтобы отправиться в международный пресс-тур. Одним из первых это сделал Крис Прэтт, который уже приехал в Бразилию, чтобы пообщаться с местными фанатами MCU и представить фрагмент «Войны бесконечности». Избранные счастливчики получили возможность первыми увидеть 20-минутный отрывок из фильма — говорят, что, судя по этому отрывку, в «Мстителях 3» будет вполне достаточно юмора, а тон будет варьироваться в зависимости от того, на ком сосредоточено внимание — Мстителях или Стражах Галактики. Кстати, Соколиного глаза, пропавшего с радаров, в этом 20-минутном отрывке снова не было.
попкорнnews
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