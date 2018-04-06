Небензя о деле Скрипаля: в Британии «заигрались»

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в Великобритании «заигрались и доиграются» с обвинениями по делу Скрипаля . Об этом сообщает РИА «Новости».

"Мы говорили нашим британским коллегам, что вы заигрались и доиграетесь. Потому что одно дело выдвигать не подкрепленные никакими доказательствами обвинения, а совсем другое — переходить на разговор на профессиональном языке, который подразумевает не мегафонную дипломатию, а ясные ответы на обоснованные вопросы", — сказал Небензя.

Ранее Небензя заявил, что Россия подготовила проект заявления Совбеза ООН по инциденту в Солсбери, который станет «лакмусовой бумажкой» для Британии.