«Я — ангел!». Бабушка положила жизнь ради спасения внука

«Пятый этаж — сегодня наша с Кирюшей главная проблема», — улыбается Наталья Гайдаржийская, встречая меня на пороге. Воистину её оптимизму впору петь осанну.

Победивший смерть

На Кирюшу мало кто из врачей возлагал надежды. Сначала, глядя на 800-граммового новорожденного, многие из них с состраданием думали — не жилец. Потом резали бабушке правду-матку, мол, рассчитывать не на что, не будет мальчонка «ни петь, ни свистеть», предел его возможностей — лежать овощем на грядочке. Наталья Гайдаржийская за любимого внука не на шутку обиделась. Такой крошечный, он одержал победу над смертью, так неужели она — молодая, сильная женщина — не сможет помочь Кирюшке в отвоёванной жизни?

Очень хочется увидеть, как пессимистично настроенные врачи разводят руками и восклицают: «Этого не может быть!». Наверняка так оно и было бы, увидь они, как «бесперспективный» Кирюшка пытается вертеть головушкой и поймать в «зрительный фокус» самого родного ему человека, как чётко произносит: «Ба-ба». А ещё: «дай», «эй». И до недавнего времени «неопознанное»: «анг». «Мы долго не могли понять, что Кирюша имеет в виду, — говорит Наталья. — Но реабилитолог, который приходит заниматься с внуком к нам домой, сказал, что всё ясно как божий день — Кирюша говорит: „Я — ангел“.

Ангел. Ну конечно! Всё тогда встает на свои места. Когда без малого три года назад у совсем молодой и совсем безответственной женщины путём кесарева сечения на свет появилась сильно недоношенная двойня, врачи в первую очередь делали ставку на девочку. Она первая научилась дышать без аппарата ИВЛ, бодрее набирала вес. За мальчика медики тоже боролись, но, давайте говорить прямо, без особой надежды. Спустя три месяца отчаянной схватки за жизнь малышка сдалась. Стремительно развившийся сепсис не оставил девочке шанса… „Под сосенками лежит наша Ева“, — говорит Наташа.

А Кирюша выжил. Вопреки всем прогнозам. Врачи, конечно, радовались. Но говорили бабушке Наташе: „Обнадёживать не будем“. И записывали в медицинскую карту малыша диагнозы: детский церебральный паралич, гидроцефалия, частичная потеря зрения. Это основные. А была ещё двухсторонняя грыжа, спайки в кишечнике… За свою маленькую ещё жизнь Кирюша перенёс уже восемь операций.

Мама Кирюши сбежала после первой. В полном смысле слова — сбежала. Втихаря собрав вещи и наврав свекрови, что идёт в женскую консультацию. Кирюшке тогда было пять месяцев. С тех пор в его жизни она не появлялась. Отказалась от Ангела.

Отпуск по уходу

Полковник полиции Наталья Гайдаржийская не задумываясь оставила работу в областном суде и оформила отпуск по уходу за ребёнком. Отпуск — это только так называется. Уход за Кирюшей, его воспитание и развитие — титанический труд. В ежедневнике, который педантично ведёт Наталья, пробелов нет: сенсорная интеграция, бассейн, массажи, занятия с дефектологом и логопедом, всевозможные реабилитационные программы, выполнения „домашних заданий“… Труд, приносящий плоды.

»Наша самая первая совместная победа была одержана после операции в Тюмени, где Кирюше в голове установили шунт, через который жидкость из головы уходит в брюшную полость, — рассказывает Наталья. — До этой операции он лежал «лоскуточком», а буквально через три дня после хирургического вмешательства взял игрушку и удержал её. Я тогда разрыдалась… Потом мы плотно занялись реабилитацией, и теперь каждый день — маленькая, но победа. Были, например, на консультации у нейрохирурга, так он удивился, что у Кирюшки двигаются правые конечности — с левой же стороны у него мозг поражён. Мы ещё и не того добьёмся! И головку будем держать (уже немного получается), и сядем самостоятельно».

Словно подтверждая её слова, Кирюшка демонстрирует, как ему хочется научиться прыгать. Бабушка слегка подкидывает его вверх-вниз («скок-поскок молодой дроздок, по водичку пошёл, молодичку нашёл»), а он радостно улыбаясь, пытается пружинить ножками.

Пятый этаж, конечно, проблема (сегодня Кирюха уже набрал 12 килограмм, и носить его туда-сюда Наталье нелегко). Но, не трудно догадаться, не единственная. Справляться помогают добрые люди, которых вокруг светлой душой Натальи оказалось множество. Коллеги собрали более 200 тысяч на приобретение комнатной коляски с фиксаторами. Подруга нашла в помощь Наталье няню и взяла на себя оплату её услуг. Сестра закупает для внучатого племянника детское гомогенизированное питание «в промышленных масштабах».

«За три года жизни с Кирюшкой я поняла, сколько проблем у родителей ребятишек-«особят», — говорит Наталья. — Я очень бы хотела попасть на прямую линию с президентом. Знаете, что бы я его спросила? Почему в нашей стране, где столько светлых умов, где такое мощное производство, где такое современное вооружение, не научились делать средства реабилитации? Нет, ну правда. Всё, что отечественное, — дрова-дровишки. И ещё бы спросила: почему у нас в стране нет системной (!) государственной реабилитации?».

… Они счастливые — бабушка и Ангел. Несмотря ни на что. В их уютном доме нет места унынию и печали. Самое неулыбчивое существо здесь — философски настроенный кот Томи. Каждый день Кирюшка встречает такой лучезарной улыбкой, что становится ясно, как он любит бабушку, папу, няню. Как он любит жизнь. «Я отдаю себе отчёт, что это навсегда», — говорит Наталья. Это она про безграничное счастье с внуком.