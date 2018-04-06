20 способов отдохнуть в Тюмени на выходных. Экскурсия по храмам, концерт FEDUKа, лекция о хайпе

На этой неделе в Тюмень, наконец-то, пришла весна. Об этом сообщают не только птицы, стук капели и праздничный блеск луж. Культурная жизнь города также расцветает. Выходные полны событий: Пасха, фестивали, концерты. Подбирайте интересные для вас события уже сейчас. Афиша от 72.ru поможет в этом. А подробный прогноз погоды от синоптиков поможет сориентироваться, как одеться на то или иное мероприятие.

С 5 по 8 апреля — фестиваль короткометражек (18+)

Все выходные в Fabric Bar будет идти показ короткометражных фильмов shnitWorldwideShortfilmfestival. За 15 лет своего существования shnit вышел за пределы камерного швейцарского Берна и завоевал любовь зрителей по всему миру, в том числе в России. BEST OF shnit 2017 — специальная программа из 8 короткометражных фильмов международного конкурса общей продолжительностью 90 минут. Тайная сторона жизни охранников парковки, странное ночное ограбление, веселая анимация про любовные игры оленей и другие нелепые и романтичные истории, которые несомненно настраивают на весенний лад.

Когда: 5–8 апреля, 19:30.

Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar.

Цена билета: 200–300 рублей.

7 апреля, суббота

«Областная зарядка» (0+)

Заряд бодрости и хорошего настроения ждёт всех, кто присоединится к самой семейной и самой массовой зарядке на Цветном бульваре. Вместе с вами на зарядке будут звёздные спортивные династии, знаменитые спортсмены, представители академии профессионалов фитнеса, участники проекта «Здравый смысл». Сразу после зарядки пройдёт спортивный квест, победителей которого ждут призы.

Когда: 7 апреля, 13:00.

Где: Первомайская, 15, Цветной бульвар.

Участие свободное.

Мастер-класс по робототехнике (6+)

Даже дилетант в программировании и схемотехнике может освоить основы робототехники за пару часов. Плата Arduino с собственным процессором и памятью — настоящая находка для начинающих конструкторов! На плате есть пара десятков контактов, к которым можно подключать всевозможные компоненты: лампочки, датчики, моторы, чайники, роутеры, магнитные дверные замки и вообще всё, что работает от электричества. В процессор Arduino можно загрузить программу, которая будет управлять всеми этими устройствами по заданному алгоритму. Таким образом можно создать бесконечное количество уникальных классных гаджетов, сделанных своими руками и по собственной задумке. Хотите научиться? Приходите в «Пятый угол».

Когда: 7 апреля, 15:00.

Где: Республики, 5а, тайм-кафе «Пятый угол».

Оплата по тарифам «Пятого угла».

Лекция «Тренды и хайп: перевод на человеческий» (16+)

Эта лекция специально для тех, кто ворчит: «Что, русский язык забыли?». Увы, в русском языке пока ещё нет эквивалентов для новых слов «эщкере», «дисс», «винишкотян» и так далее. Да и само слово «эквивалент» — достаточно ли оно русское? Для тех, кто в лодке, но хочет, наконец, разобраться с новыми реалиями, образовательный проект «Факультет» и подготовил эту лекцию. Специалист по продвижению социальных и коммерческих проектов Дарья Стародумова расскажет, как понять, что сейчас в тренде, как это использовать и, главное, зачем.

Когда: 7 апреля, 15:00.

Где: Осипенко, 81, 4 этаж, Дом печати.

Вход свободный.

Встреча любителей английского «Искусство рекламы» (14+)

Клуб разговорного английского языка Brainstorm приглашает поговорить о рекламе. Как только человек видит рекламу — ему интуитивно хочется переключить канал, отправить письмо в спам, выкинуть листовку. Но так ли плоха реклама в современном мире? Какие бывают виды рекламы, как реклама воздействует на человека? Приходите и обсудите это на английском.

Когда: 7 апреля, 15:30.

Где: Червишевский тракт, 15/1, Библиотечный центр.

Вход по записи. Запись через личные сообщения.

Концерт Shakti Loka (0+)

Если бы Цветаева была Вертинским, занималась йогой и была без ума от группы Nirvana, она бы непременно создала историю Shakti Loka. Московский дуэт Shakti Loka — это синтез нежной акустики, динамичного инди, мелодичного трип-хопа и пленительного вокала. Концерт пройдёт в интересном формате — это будет практически «квартирник», только в студии йоги.

Когда: 7 апреля, 19:00.

Где: Урицкого, 36, школа йоги «Мудра».

Цена билета: 250–500 рублей.

Спектакль «Саломея» (18+)

Мощный, многогранный спектакль в красных и черных тонах. Культовая постановка и визитная карточка театра, по которой можно считывать самые яркие черты стиля режиссера Романа Виктюка

Роман Виктюк ввел в знаменитую пьесу биографию самого Оскара Уайльда . Ведущий актер театра Дмитрий Бозин исполняет сразу две роли — иудейской царевны Саломеи и Альфреда Дугласа, любовь к которому лишила Уайльда всего. Режиссёр отказался от историко-бытового воспроизведения сюжета, превратив уайльдовскую «Саломею» в завораживающую притчу о пути художника в мире, где соседствуют любовь и смерть.

Когда: 7 апреля, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 800–3500 рублей.

Концерт Гансэлло (18+)

Творчество Гансэлло чаще всего относят к рэпу, но сам Никита Смирнов считает, что его жанр — эклектика. В его песнях каждый найдёт что-то своё. Тут и рэп, и джаз, и рок и классика. Свои первые песни Гансэлло написал, когда ему было около 30-ти лет. В ближайшее время планирует выпустить свой четвертый альбома «Из магнитолы. 2 часть».

Когда: 7 апреля, 19:00.

Где: Максима Горького, 44/3, КТЗ «Байконур».

Цена билета: 900 рублей.

Вечеринка в стиле D. I. S. C. O. (18+)

D. I. S. C. O. Эта замечательная музыка — едва ли не самое позитивное музыкальное направление за всю историю человечества. Boogie и hustle, disco и еlectro-funk, space disco. Приходите танцевать в «Еду». Для вас играют DJ Ready и DJ Skin.

Когда: 7 апреля, 22:00.

Где: Кирова, 26, просто-бар «Еда».

Вход свободный.

Выставка «Неидеальное искусство» (16+)

Выставка, сходка, арт-тусовка, сейшен — называйте как хотите! Организаторы поставили цель показать таланты людей, которые видят искусство своими глазами. Они творят, зарождают красоту из пустоты. Непрофессиональные художники, которые с помощью красок и кисточек создают нереальные и уникальные произведения, которые достойны быть показаны публике. Люди, которые, возможно, нигде не обучались искусству, но воплощают его в реальность. Стихи, проза, музыка, собственный бренд, картины.

Когда: 7 апреля, 15:00–21:00.

Где: Осипенко, 81, КАДФ.

Цена билета: 200–300 рублей.

8 апреля, воскресенье

Фестиваль «Фотозона 72» (0+)

Праздник для тех, кто любит фотографироваться. Более 20 фотозон — свадебные, семейные, детские; образовательные мастер-классы; фотовыставки и ярмарка фототоваров; beauty-зона — визажисты, стилисты, парикмахеры; розыгрыши ценных призов от партнёров для родителей с детьми и молодоженов; развлекательная программа.

Когда: 8 апреля, 11:00–18:00.

Где: Республики, 142, Тюменский технопарк.

Вход свободный.

Встреча английского разговорного клуба (16+)

Самая большая проблема большинства школ — это изучение языка, а ведь на нем нужно говорить! Только постоянное общение поможет научить пользоваться языком, применять знания на практике. Английский разговорный клуб поможет не только улучшить навыки, но и начать думать на английском. Если вы не успели на встречу в субботу, приходите пить кофе и speak English в «Пятый угол».

Когда: 8 апреля, 13:00.

Где: Республики, 5а, тайм-кафе «Пятый угол».

Цена участия: 500 рублей.

Показ документальных фильмов «Сибирь: сон Бога» (12+)

В Музейном комплексе продолжаются показы документалок, снятых в местной телестудии. В это воскресенье показывать будут три фильма. «Берёзовский фонтан мирового значения» — об истории открытия и освоения первого в Западной Сибири газового фонтана. Фильм «Три подвига Александра Быстрицкого» — об одном из первооткрывателей тюменской нефти и газа Западной Сибири. Фильм «Великий сибиряк. Тюменский Черномырдин» — о советском и российском государственном деятеле Викторе Степановиче Черномырдине , многие годы трудовой деятельности которого были связаны с Тюменской областью.

Когда: 8 апреля, 15:00.

Где: Советская, 63, Музейный комплекс.

Вход свободный.

Экскурсия по храмам (0+)

Туристическая компания «Рыжий слон» приглашает на самую пасхальную экскурсию — экскурсия по храмам Тюмени. Программа начнется с чаепития, звона в колокола и освящения продуктов. Затем участников проведут по старым улочкам до храма Всех Святых, уникального круглого храма. Позже участников ждёт прогулка по кварталу старой городской больницы, мимо Аптекарского сада, рассказ о Текутьеве, Даудель, Распутине. Завершится экскурсия в храме Симеона Богоприимца.

Когда: 8 апреля, 11:00.

Где: 25-го Октября, 29, Епархиальный Ильинский женский монастырь.

Цена участия: 500 рублей.

Модный показ Fashion show Non-stop (0+)

Открыть новые имена в сфере моды и дизайна — для этого создавалось модное шоу Non-Stop. Специалисты сферы моды и дизайна Тюмени и других городов, блогеры, горожане, любители шопинга, модных новинок и стильных тусовок — это для вас! В воскресенье в «Золотых воротах Сибири» пройдут показы коллекций от дизайнеров и бутиков Тюмени и Екатеринбурга. Здесь же состоятся конкурс на лучшую модель New Name среди девушек, желающих связать свою жизнь с миром моды, яркое шоу и розыгрыш подарков для гостей, шоу-рум после показа. Специальный гость из Москвы — всемирно известный дизайнер и модель Gera Skandal.

Когда: 8 апреля, 17:00.

Где: Герцена, 87, «Золотые ворота Сибири».

Цена билета: 600–1200 рублей.

Мастер-класс по танго (18+)

Преподаватели школы танго «Байрес» снова приглашают на открытый урок. Чтобы каждый человек мог открыть для себя этот прекрасный танец! Помните, что танго — больше, чем танец, это философия, умение слушать и слышать партнера, чувствовать его и доверять ему.

Когда: 8 апреля, 18:30.

Где: Республики, 5а, тайм-кафе «Пятый угол».

Цена участия по тарифам «Пятого угла».

Гала-концерт ямальской студвесны (12+)

Студвесна — это особый жанр, на котором можно увидеть талантливые постановки в разных жанрах. Гала-концерт «Ямальской студвесны» обещает стать крутым событием, попасть на которое можно бесплатно. И для этого вовсе не обязательно кричать «халява, приди!», всего лишь нужно позвонить по номеру: 46-81-24 и забронировать пригласительный.

Когда: 8 апреля, 19:00.

Где: Первомайская, 55, ДК «Железнодорожник».

Вход по пригласительным.

Пианист Евгений Алесеев — профессионал, который в свободное от занятий классической музыкой время записывает фортепианные каверы на шедевры зарубежной и российской рок-музыки. В его репертуаре «Аквариум», «Кино», «ДДТ», «Пикник», «Гражданская Оборона», «Машина Времени», The Beatles, Pink Floyd, Queen и многие другие. В воскресенье Алексеев выступит в Тюмени в рок-кафе «Ё-бург» с программой, состоящей исключительно из рок-каверов. Множество знакомых мелодий в неожиданном и виртуозном исполнении.

20 способов отдохнуть_2018-04-05 Когда: 8 апреля, 19:00.

Где: 50 лет ВЛКСМ, 13, кафе «Ё-бург».

Цена билета: 500 рублей.

Концерт Feduk (18+)

Большой сольный концерт от автора главного хита 2017 года «Розовое вино». Честность к себе, к своему творчеству и его осознанность — это то, что открывает исполнителя слушателю. Вместе с экспрессией происходящего растет и масштабность каждого нового концерта. Наживая опыт, наращивая аудиторию, исследуя стили и бесконечно пробуя разное, сегодня FEDUK продолжает селиться в плейлистах ценителей правильного хип-хопа.

Когда: 8 апреля, 19:00.

Где: Максима Горького, 44/3, КТЗ «Байконур».

Цена билета: 1000–1500 рублей.

Концерт НУКИ (12+)

Для большинства имя Нуки ассоциируется исключительно с экстравагантной вокалисткой группы СЛОТ Дарьей Ставрович , взорвавшей однажды и зажигающей до сих пор российскую альтернативную сцену. Но талантливого человека сложно поместить в какие-то рамки, и тем более там удержать. НУКИ — проект, в котором она не изменяет себе, но открывается для своих фанатов с новой стороны. Тот же невероятный голос и неповторимая индивидуальность, но теперь выраженные через свои собственные авторские тексты и музыку. На концерте в Тюмени Дарья представит новый альбом. Приходите послушать новинки в живом исполнении.

Когда: 8 апреля, 19:00.

Где: Ленина, 4, YesRockClub.

Цена билета: 700–1000 рублей.